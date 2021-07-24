В деле похудения, пожалуй, самую важную роль играет именно питание. И немаловажно то, что вы едите не только в течение дня, но и перед сном.

Чтобы похудеть, одни диетологи советуют голодать после шести вечера, соблюдая большие интервалы между приемами пищи, другие рекомендуют исключать калорийные блюда и перейти на куриную грудку и овощи.

Своим мнением о принципах питания, которые помогут сбросить килограммы, и о том, что не стоит есть вечером, рассказала врач-диетолог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко.