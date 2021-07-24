В деле похудения, пожалуй, самую важную роль играет именно питание. И немаловажно то, что вы едите не только в течение дня, но и перед сном.
Чтобы похудеть, одни диетологи советуют голодать после шести вечера, соблюдая большие интервалы между приемами пищи, другие рекомендуют исключать калорийные блюда и перейти на куриную грудку и овощи.
Своим мнением о принципах питания, которые помогут сбросить килограммы, и о том, что не стоит есть вечером, рассказала врач-диетолог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко.
- Обязательно учитывайте свои хронические заболевания и ограничения в питании из-за них, — советует врач. — Важно, чтобы ужин был за три часа до сна. Применяйте правило тарелки, чтобы было сытно, но не тяжело и хватило до утра. Чтобы глазами увидеть свою порцию, стоит пару недель считать калории или использовать «правило руки». Также есть смысл выявлять закономерности — какие продукты и как влияют на ваше чувство сытости. В этом поможет пищевой дневник. И помните, что с возрастом организму все сложнее компенсировать и сопротивляться вредным факторам.
Правило руки для худеющих — диета для ленивых
Ладонь определяет порцию белка (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).
Кулак определяет порцию овощей (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).
Пригоршня определяет порцию углеводов (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).
Большой палец определяет порцию жиров (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).
Такой подсчет не считается идеальным (есть нюансы — образ жизни, телосложение), но считается полезным для начинающих худеть.
Что хорошо и полезно на ужин
Овощи — тушеные, запеченные, вареные, свежие.
Легкоусвояемый белок — яйцо, рыба, птица.
Варианты ужина
тарелка супа,
запеканка овощная с яйцом,
кабачки или брокколи, или цветная капуста с яйцом,
замороженная овощная смесь с яйцом или белой рыбой,
запеканка творожно-овощная.⠀
Правило тарелки
половина ее должна быть заполнена некрахмалистыми овощами (это баклажан, брокколи, капуста, зеленый горошек, болгарский перец, огурцы, стручковая фасоль, кабачки, вся зелень и так далее).
вторую половину тарелки надо разделить на две части. На одну — поместите белки (рыба или курица, фасоль или нут), на вторую — медленно усваиваемые углеводы с высоким содержанием клетчатки — бурый рис, киноа и пр.
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