Больше всего случаев рака приходится на мужчин — 568 700 за год. Женщины существенно уступают в этом списке — 172 600. Всего на долю алкоголя в 2020 году пришлось 741 300 выявленных онкозаболеваний.
Лидирует рак пищевода, далее следует поражение печени и груди. При этом самые низкие показатели онкологии в связи со спиртным зафиксировали в Северной Африке и Западной Азии, самые высокие — в Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе.
«Употребление алкоголя связано с широким спектром травм и заболеваний и является ведущим фактором риска болезней, — констатируют ученые Международного агентства по изучению рака (Франция) и Центра наркологии и психического здоровья (Канада) в журнале
Для исследования взяли данные по потреблению алкоголя за 2010 год и оценили их последствия в 2020-м. Выборку проводили по количеству алкоголя на душу населения с разбивкой по странам, возрасту «подопытных» и половой принадлежности. Алкоголь перевели в граммы на человека в день.
Самыми распространенными оказались онкологические заболевания пищевода — 31,6 процента, глотки — 22 процента, губы и полости рта — 20,2 процента. Это усредненные показатели для женщин и мужчин. Если же говорить о рисках рака пищевода по гендерному признаку, то он развивался чаще у мужчин — в 39,2 процента случаев, и реже у женщин — 14,3 процента.
«Наиболее высокая вероятность развития онкологии из-за употребления алкоголя в четырех странах мира: Монголии, Китае, Молдове и Румынии, — предупреждают исследователи. — Самые низкие показатели — в Кувейте, Ливии, Саудовской Аравии».
При этом, риск получить диагноз «онкология» есть даже у тех, кто употребляет алкоголь умеренно (менее 20 граммов в день). Такой режим привел к 103 100 случаям рака. Те, кто выпивает около 60 граммов спиртных напитков ежедневно, показали цифру в 291 800 случаев, более 60 граммов — 346 400 случаев.
«Но доза в 10 граммов и меньше алкогольных напитков все равно опасна, на такой объем ежегодно приходится 41 300 диагнозов», — уточняют данные ученые.
Исследователи назвали и группы особого риска. Если количество алкоголя, который мужчина выпивает в сутки, эквивалентно дозировке от 30 до 50 граммов в пересчете на спирт — он автоматически относится к группе риска. Для женщин дозировка составляет — от 10 до 30 граммов. При этом цифры по заболеваемости раком при употреблении алкоголя с годами сокращаются. На 2012 год, например, спиртные напитки стали причиной 5,5 процента случаев, тогда как в 2020 году всего 4,1 процент. Сказывается снижение потребления алкоголя. Но тенденция может измениться. Ученые опасаются, что из-за пандемии COVID-19 люди стали чаще выпивать. По данным опросов в Великобритании, граждане этой страны употребляли горячительное четыре-пять раз в неделю. Итоги за период пандемии появятся только в 2031 году. И они могут ощутимо подрасти.
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