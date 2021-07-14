Больше всего случаев рака приходится на мужчин — 568 700 за год. Женщины существенно уступают в этом списке — 172 600. Всего на долю алкоголя в 2020 году пришлось 741 300 выявленных онкозаболеваний.

Лидирует рак пищевода, далее следует поражение печени и груди. При этом самые низкие показатели онкологии в связи со спиртным зафиксировали в Северной Африке и Западной Азии, самые высокие — в Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе.

«Употребление алкоголя связано с широким спектром травм и заболеваний и является ведущим фактором риска болезней, — констатируют ученые Международного агентства по изучению рака (Франция) и Центра наркологии и психического здоровья (Канада) в журнале The Lancet . — Спиртное связано с раком верхних дыхательных путей: ротовой полости, глотки, гортани и пищевода, раком толстой и прямой кишки, печени и женской груди».

Для исследования взяли данные по потреблению алкоголя за 2010 год и оценили их последствия в 2020-м. Выборку проводили по количеству алкоголя на душу населения с разбивкой по странам, возрасту «подопытных» и половой принадлежности. Алкоголь перевели в граммы на человека в день.