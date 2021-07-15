В переломном момент
Как понять, на какой стадии находится эпидемиологический процесс, если все основные показатели — по заболеваемости, госпитализации и смертности — откровенно фальсифицируют и скрывают, «Доктору Питеру» рассказал независимый аналитик Алексей Куприянов.
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ruwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- Единственный оставшийся надежный источник, который свидетельствует о темпах эпидемии, — данные эпидемиологических номеров, — рассказал «Доктору Питеру» Алексей Куприянов. — Судя по тем номерам, которые мне удалось собрать на сегодняшний момент (а каждый день мне присылают хотя бы один номер), получается довольно внушительная картина. Примерно 1 миллион 130 тысяч эпидномеров было выдано с начала эпидемии только в Петербурге. Первые эпидномера я получил в июне 2020 года — и уже тогда их было порядка 140 тысяч.
Эпидномер — это уникальный номер, который сообщают заболевшему ковидом пациенту в поликлинике после положительного ПЦР-теста, либо записывают в эпикриз при выписке из больницы. Судя по их количеству, которое удалось отследить Алексею Куприянова, только официально заболели ковидом 1 миллион 130 тысяч жителей Петербурга.
- По данным этих эпидномеров мы видим, что в эпидемии сначала была фаза активного роста, потом наступила переломная точка, после чего эпидемиологический процесс начал замедляться. Сейчас, судя по всему, мы находимся в переломном моменте, который наступил дней пять назад. Ясно, что пик третьей волны мы преодолели. Это значит, что есть надежда, что дальше спад продолжится.
Еще один независимый показатель развития эпидемии — запросы в Яндексе («обоняние падает», «сатурация замедляется»). Они начали падать около двух недель назад.
«Потолок патологоанатомических служб»
Если предположение о спаде третьей волны окажется верным, то через неделю-две пойдет на спад и количество смертей. Последние две недели суточная смертность от ковида в Петербурге держится на одном уровне — 102-103 случая.
- Мы потеряли в качестве индикатора эпидемии такой показатель как смертность. Но не потому что ее стали плохо учитывать, а потому что уперлись в потолок пропускной способности патологоанатомических служб. Пик заболеваемости должен предшествовать пику смертности, а у нас смертность остановилась на одном уровне 100 с небольшим случаев в сутки еще 24 июня. До этого она интенсивно росла. Это означает, что интенсивный рост продолжается, но мы его не успеваем учитывать, так как патологоанатомы не справляются. Полный масштаб потерь мы сможем осознать, только когда будут опубликованы данные Росстата — за июнь в начале августа, за июль — в начале сентября, — объясняет аналитик.
По информации «Доктора Питера», в ближайшее время планируют вывести «из-под ковида» Мариинскую городскую больницу — крупнейший стационар, который оказывает многопрофильную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
Не последняя волна
Считается, что третья волна разогналась очень быстро и подъем был резким, для многих даже неожиданным. Значит ли это, что спад может быть таким же сильным и резким?
- Резкий подъем третьей волны преувеличен, — считает Алексей Куприянов. — На самом деле подъем волны фактически занял два месяца. С середины апреля стало заметно, что в Петербурге растет заболеваемость, к концу мая уже был заметный рост, а самое страшное случилось в июне. Все это время вирус был предоставлен самому себе в виду полного отсутствия каких бы то ни было ограничений в городе. Самое печальное — городские власти отчетливо видели все это раньше нас. Но вместо того, чтобы закрыть город, они закрыли статистику.
Вместо того, чтобы закрыть город, власть закрыла статистику
В результате мы получили усиление волны в естественных условиях, без ужесточения масочного режима. Сегодняшний спад также показывает, что просто выгорело все, что могло гореть, как при лесном пожаре.
- Все-таки стало меняться поведение людей, многие надели маски. Кроме того, сейчас время каникул и отпусков, люди стали меньше взаимодействовать друг с другом, — говорит Алексей Куприянов. — Никакого влияния санитарных мер здесь нет. То, что сейчас люди вакцинируются, это задел на случай осенней волны.
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