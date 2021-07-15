- По данным этих эпидномеров мы видим, что в эпидемии сначала была фаза активного роста, потом наступила переломная точка, после чего эпидемиологический процесс начал замедляться. Сейчас, судя по всему, мы находимся в переломном моменте, который наступил дней пять назад. Ясно, что пик третьей волны мы преодолели. Это значит, что есть надежда, что дальше спад продолжится.

Еще один независимый показатель развития эпидемии — запросы в Яндексе («обоняние падает», «сатурация замедляется»). Они начали падать около двух недель назад.

«Потолок патологоанатомических служб»

Если предположение о спаде третьей волны окажется верным, то через неделю-две пойдет на спад и количество смертей. Последние две недели суточная смертность от ковида в Петербурге держится на одном уровне — 102-103 случая.

- Мы потеряли в качестве индикатора эпидемии такой показатель как смертность. Но не потому что ее стали плохо учитывать, а потому что уперлись в потолок пропускной способности патологоанатомических служб. Пик заболеваемости должен предшествовать пику смертности, а у нас смертность остановилась на одном уровне 100 с небольшим случаев в сутки еще 24 июня. До этого она интенсивно росла. Это означает, что интенсивный рост продолжается, но мы его не успеваем учитывать, так как патологоанатомы не справляются. Полный масштаб потерь мы сможем осознать, только когда будут опубликованы данные Росстата — за июнь в начале августа, за июль — в начале сентября, — объясняет аналитик.