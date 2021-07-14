Уксус — это очень непростая и важная для нашего организма кислота. Например, он участвует в процессе образования стероидов — веществ с высокой биологической активностью. Одна из главных проблем, на которую стоит обратить внимание любителям уксуса — это то, что его дефицита в организме не бывает никогда. Поэтому к этой кислоте надо относиться с осторожностью.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
«Все его употребление возможно только в качестве приправы — по чуть-чуть, и только если другие заболевания позволяют», — написала в своем
Эксперт объясняет, что уксус противопоказан при язвенной болезни, так как может привести к тяжелым последствиям — вплоть до желудочных кровотечений. Вообще при нарушенной функции ЖКТ, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом.
Некоторые начинают пить яблочный уксус по утрам, начитавшись «полезных» советов о его чудодейственных свойствах: в сети пишут, что кислота помогает похудеть, разгоняет метаболизм и способствует улучшению пищеварения. На самом деле это не так. Советчики, скорее всего, путают укус с лимонным соком.
«Лимон — это парадоксальный фрукт: несмотря на кислый вкус, в организме он ведет себя как щелочь. И он помогает (совсем немного) выравнивать кислотно-щелочной баланс, который во время жизнедеятельности провоцирует много продуктов окисления», — поясняет доктор Павлова.
А уксус, даже яблочный, это, в первую очередь, кислота. Конечно, в нем есть полезные вещества, микроэлементы, продукты ферментации, но это точно не «концентрированная польза яблок». И если у вас есть проблемы с пищеварением, то уксусная кислота (а она — основа всех уксусов) разом перечеркнет всю пользу.
Зухра Павлова рекомендует употреблять уксус редко, добавляя его в еду маленькими порциями. Принцип «чуть-чуть» относится и к модному виноградному уксусу, бальзамическому, маринованным огурчикам, лечо и прочим закруткам. Сказать, какая доза будет точно безопасной, нельзя — все зависит от индивидуальных особенностей организма. «Для себя я определяю чайную ложечку бальзамико в салат пару раз в неделю», — заключила эксперт.
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