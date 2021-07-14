«Все его употребление возможно только в качестве приправы — по чуть-чуть, и только если другие заболевания позволяют», — написала в своем Instagram врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Эксперт объясняет, что уксус противопоказан при язвенной болезни, так как может привести к тяжелым последствиям — вплоть до желудочных кровотечений. Вообще при нарушенной функции ЖКТ, поражении печени и почек следует избегать блюд с уксусом.

Некоторые начинают пить яблочный уксус по утрам, начитавшись «полезных» советов о его чудодейственных свойствах: в сети пишут, что кислота помогает похудеть, разгоняет метаболизм и способствует улучшению пищеварения. На самом деле это не так. Советчики, скорее всего, путают укус с лимонным соком.