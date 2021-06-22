В жару нам хочется пить и не хочется есть, мы налегаем на мороженое, килограммами уплетаем ягоды, охлаждаемся ледяной газировкой и отказываемся от полноценной еды — стоять у плиты в +35, да вы с ума сошли? На самом деле, после того, как жара спадет, вы можете удивиться, обнаружив, что поправились.
1. В жару мало пить воды
Это — риск получить отеки и сразу — лишний вес.
2. Замена воды напитками с сахаром
Стакан за стаканом — и вы получите перебор суточной нормы сахара, который отложится на талии лишним жиром.
- Осторожнее с газировкой. Выпили пару стаканчиков сока, считайте, что кусок торта съели, — предупреждает врач-диетолог Наталья Сычева.
3. Мало белка в рационе
- Когда на улице жарко, аппетит днём снижается, белка в рационе все меньше, но организм не обмануть. Желание плотно поесть может появиться на следующий день, и не один раз, — поясняет диетолог. — Плюс будет тянуть на углеводы — как быстрый источник энергии.
Врач отмечает, если в течение дня перекусывать только печеньем, фруктовым льдом или мороженым, чувство голода будет нарастать, и к вечеру вы совершите опустошительный набег на холодильник.
4. Есть много ягод и фруктов в течение дня
- Ягоды должны быть в рационе, но не только они, и в умеренных количествах, поскольку ягоды — тоже сахар, — говорит Наталья Сычева. —
Фруктоза при избыточном количестве усилит накопление жира и увеличит аппетит.
Пить в жару воду лучше не холодную, а комнатной температуры, отмечают врачи. Переборщив с напитком из холодильника, можно переохладить слизистые и заработать тонзиллит. Кроме того, ледяная вода и вообще ледяные продукты — в том числе, мороженое, заставляют желудок блокировать выработку желудочного сока и ферментов, и нарушают переваривание белка, говорит
Кофе, если хочется, в жару пить можно, но не более 2 маленьких чашек в день. Оно вызывает жажду. Чай — лучше зеленый. Это — хороший антиоксидант (способствует связыванию свободных радикалов — факторов старения) и средство, восстанавливающее гидратацию.
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