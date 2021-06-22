В жару нам хочется пить и не хочется есть, мы налегаем на мороженое, килограммами уплетаем ягоды, охлаждаемся ледяной газировкой и отказываемся от полноценной еды — стоять у плиты в +35, да вы с ума сошли? На самом деле, после того, как жара спадет, вы можете удивиться, обнаружив, что поправились.

Врач-диетолог Наталья Сычева назвала 4 ошибки в питании летом, которые могут привести к набору веса:



1. В жару мало пить воды

Это — риск получить отеки и сразу — лишний вес.



2. Замена воды напитками с сахаром

Стакан за стаканом — и вы получите перебор суточной нормы сахара, который отложится на талии лишним жиром.



- Осторожнее с газировкой. Выпили пару стаканчиков сока, считайте, что кусок торта съели, — предупреждает врач-диетолог Наталья Сычева.



3. Мало белка в рационе

- Когда на улице жарко, аппетит днём снижается, белка в рационе все меньше, но организм не обмануть. Желание плотно поесть может появиться на следующий день, и не один раз, — поясняет диетолог. — Плюс будет тянуть на углеводы — как быстрый источник энергии.

Врач отмечает, если в течение дня перекусывать только печеньем, фруктовым льдом или мороженым, чувство голода будет нарастать, и к вечеру вы совершите опустошительный набег на холодильник.



4. Есть много ягод и фруктов в течение дня

- Ягоды должны быть в рационе, но не только они, и в умеренных количествах, поскольку ягоды — тоже сахар, — говорит Наталья Сычева. —

Фруктоза при избыточном количестве усилит накопление жира и увеличит аппетит.