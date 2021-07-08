Петербург изнывает от жары, температура воздуха бьет все рекорды. Последний зафиксирован 7 июля. Столбики термометров поднялись до +31,8°, что на 0,4° выше, чем было в этот день в 2010 году. Новый рекорд ждут уже в субботу, так что расслабляться не стоит.
В жаркую погоду есть смысл внимательнее быть не только к своим ощущениям на жаре, и не пропускать тревожные симптомы, но и помочь тем, кому прямо на улице стало плохо. А таких случаев сейчас немало.
Об одном из них «Доктору Питеру» рассказала петербурженка Мария.
«Днем шла по делам по улице Зодчего Росси, там сейчас ремонтируют фасад, шумно, пыльно, много людей в оранжевых жилетах. Вдруг, вижу — на асфальте лежит мужчина средних лет, в джинсах и футболке. Никто не обращает на него никакого внимания. Прохожие бегут мимо «лесов», стараясь проскочить опасную зону быстрее, наверное, думают, что строитель «отдыхает».
Но что-то в этом мужчине меня насторожило — потерянный какой-то, бледный, на одной ноге есть обувь, на другой — нет. Подошла, он в сознании, вялый, и трезвый совершенно. Спрашиваю: «Вам плохо?». Отвечает: «Помогите, пожалуйста, шел, голова закружилась сильно, наверное, давление упало. Вызовите скорую».
По телефону 112 с мобильного дозвонилась мгновенно, скорая уточнила лишь адрес и спросила мою фамилию, приехали на удивление быстро — через 10 минут. Из машины вышли две совсем молодые девушки — врач и фельдшер, попытались поднять мужчину, но не вышло, сам он встать на ноги не смог. На помощь подбежали строители, отвели несчастного в скорую. Медики признали, что этот вызов у них не первый — в жару нередко приходится спасать потерявших сознание».
Недавно в Петербурге бурный резонанс вызвала похожая история с падением в автобусе молодой пассажирки.
Девушка потеряла сознание от жары. В соцсетях был опубликован ролик. На кадрах видно, что люди в автобусе не сразу поняли, что произошло. Многие решили, что пассажиры проявили непростительное для петербуржцев равнодушие. Позже девушка призналась, что на самом деле на видео запечатлены лишь первые секунды после падения, а после этого ей оказали помощь.
В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи «Доктору Питеру» рассказали, что не ведут учет числа вызовов для пострадавших на улице или в транспорте из-за жары в летние месяцы. Такой статистики нет.
- Помощь оказывают и потерявшим сознание в метро, автобусах, и прохожим, внезапно почувствовавшим себя плохо. Виновна в этом жара или есть какие-то другие причины, медики не разбираются — просто приходят на помощь, — пояснили в скорой.
Ранее эксперты Центра им. Алмазова заявляли, что число вызовов «Скорой помощи» в жаркую погоду увеличивается на 15%. Причем, в группе риска находятся пожилые люди (старше 65 лет), а также дети до пяти лет.
От перегрева в жару чаще страдают женщины, отметили медики.
Еще одним негативным фактором называют и то, что жаркая погода увеличивает загрязненность воздуха, что также отчасти влияет на состояние здоровья жителей города и рост заболеваемости.
Важно, что в жару воздух становится разреженным — чем он горячее, тем меньше в нем кислорода. Поэтому у человека может упасть давление.
В группе риска из-за жары
пациенты с сахарным диабетом,
болезнями эндокринной системы,
страдающие болезнью Альцгеймера,
имеющие органические заболевания головного мозга, психиатрические расстройства и алкоголизм,
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно гипертонией, сердечной недостаточностью),
обструктивной болезнью легких,
бронхиальной астмой,
страдающие заболеваниями, при которых снижается функция почек.
Кондиционер снижает риск инсульта на 100%, и в 5 раз — риск смерти из-за проблем со здоровьем, вызванных высокой температурой.
Вентиляторы — менее эффективны. Они снижают риски на 40%.
Что делать, если кому-то стало плохо из-за жары на улице
Опасные симптомы — потеря сознания, кожа сухая и горячая, появились судороги, человек бредит. Это повод срочно вызвать скорую помощь.
До приезда медиков переместите пострадавшего в прохладное место, уложите его так, чтобы ноги и бедра были приподняты.
Если он без сознания — положите его на бок.
Желательно освободить человека от одежды и физически охладить — намочите салфетку или одноразовую маску водой, положите на шею, в подмышечные ямки.
Обязательно обеспечьте приток свежего воздуха, если плохо человеку стало в общественном транспорте, опрыскивайте кожу водой комнатной температуры (25–30°C).
Помните, что нельзя давать пострадавшему жаропонижающие. При тепловом ударе они не собьют температуру. Но окажут дополнительную токсическую нагрузку на почки и печень.
Как определить, что человеку нужна помощь
- Плохо может стать в жару любому, в том числе и человеку, принявшему алкоголь. Например, прихватить сердце. Поэтому, если вы видите, что прохожий не в сознании, нуждается в помощи, бледен, лучше в любом случае, не выясняя, что произошло, вызвать неотложку. И я бы советовала, близко не контактировать с пострадавшим, он может быть переносчиком коронавируса. Просто соблюдайте дистанцию, — посоветовала врач-терапевт Елена Черненко.
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