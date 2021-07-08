Петербург изнывает от жары, температура воздуха бьет все рекорды. Последний зафиксирован 7 июля. Столбики термометров поднялись до +31,8°, что на 0,4° выше, чем было в этот день в 2010 году. Новый рекорд ждут уже в субботу, так что расслабляться не стоит.

В жаркую погоду есть смысл внимательнее быть не только к своим ощущениям на жаре, и не пропускать тревожные симптомы, но и помочь тем, кому прямо на улице стало плохо. А таких случаев сейчас немало.

Об одном из них «Доктору Питеру» рассказала петербурженка Мария.