Новая коронавирусная инфекция действует на людей очень избирательно. До сих пор ученые и врачи не могут дать ответы на вопросы, какой уровень антител способен защитить от заражения, почему у обладателей 2 и 4 групп крови повышен риск тяжелого течения. Есть и еще одна загадка ковид, которую, кажется, удалось разгадать. Ученые из Йельского университета совместно с коллегами из Шанхайского института органической химии сумели объяснить, почему мужчины чаще женщин тяжело переносят COVID-19.

«У мужчин с новой коронавирусной инфекцией количество метаболита триптофана кинуреновой кислоты было связано с возрастом, воспалением и исходом заболевания, — делятся результатами исследования ученые в журнале ScienceSignaling . — Кинуреновая кислота стимулирует высвобождение глутамата, его количество снижалось, если у пациента ухудшалось состояние».

При этом у женщин такого эффекта не наблюдалось. Поэтому ученые пришли к выводы, что эта особенность характерна только для мужчин. Возможно, по этой причине сильный пол в 1,68 раза чаще оказывается с вирусом в больнице и почти в два раза чаще — в отделении реанимации. Врачи зафиксировали именно у пациентов мужского пола повышенный уровень цитокинов даже при умеренном течении инфекции.