Необычный
Ученые предсказывают, сколько проживут пожилые люди, на основании данных почти полумиллиона пенсионеров, которые получали помощь на дому в период с 2007 по 2013 год. Исследователи говорят, что инструмент ориентирован на пенсионеров, которые нуждаются в уходе на дому и могут умереть в течение ближайших лет.
Команда заявляет, что калькулятор сейчас проходит тестирование в местных профессиональных сообществах сиделок и домов престарелых в Онтарио и будет полезен для оценки того, в каком уходе могут нуждаться пожилые люди.
- Калькулятор позволит семьям планировать будущее на ближайшие годы, — цитирует
Как работает «калькулятор смерти»
Необходимо ответить на 17 вопросов о здоровье пациента и его навыках в быту, способности заботиться о себе. Указываются возраст и пол, диагностированные заболевания — болезнь Альцгеймера, рак, сердечная недостаточность, гипертония, и был ли инсульт. Затем калькулятор классифицирует риск смерти пациента как низкий, средний, высокий или очень высокий, выводит предполагаемую продолжительность жизни и оценивает, когда может наступить конец — через три месяца, один год или пять лет.
Например, 89-летняя женщина без каких-либо сопутствующих заболеваний, но утратившая возможность ухода за собой, передвигающаяся по дому только с посторонней помощью, считается очень «хрупкой», и, согласно подсчетам калькулятора, может умереть через 2 года и 7 месяцев.
А 62-летнему мужчине с высоким давлением, но выполняющему все домашние дела и ухаживающему за собой, «отмеряют» в калькуляторе около пяти лет жизни (если он не будет пить таблетки и менять образ жизни).
Исследователи обнаружили, что снижение способности выполнять повседневную деятельность — например, готовить еду или ходить в туалет — оказалось более серьезным показателем риска смерти, чем другие факторы.
- Знание того, сколько человек проживет, имеет важное значение для принятия обоснованных решений о том, какое лечение ему следует пройти и где его следует получить, — сказал доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы.
По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечения к уходу, и зная об этом, мы можем сделать качество оставшейся жизни человека максимально комфортным.
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