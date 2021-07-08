Необычный онлайн-калькулятор, предсказывающий, когда человек умрет, придумали ученые из Университета Оттавы в Онтарио. Как бы цинично не звучало его название, цель создания такого калькулятора весьма гуманна. Исследователи намерены оценивать риск смерти ослабленных пожилых людей для того, чтобы обеспечить их должным уходом и заботой со стороны их близких.

Ученые предсказывают, сколько проживут пожилые люди, на основании данных почти полумиллиона пенсионеров, которые получали помощь на дому в период с 2007 по 2013 год. Исследователи говорят, что инструмент ориентирован на пенсионеров, которые нуждаются в уходе на дому и могут умереть в течение ближайших лет.

Команда заявляет, что калькулятор сейчас проходит тестирование в местных профессиональных сообществах сиделок и домов престарелых в Онтарио и будет полезен для оценки того, в каком уходе могут нуждаться пожилые люди.