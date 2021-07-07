Индийский штамм «Дельта», который стал причиной третьей волны коронавируса в России, далеко не последний в цепочке мутаций исходного уханьского вируса.
Осенью, точнее, в ближайшие четыре месяца, могут появиться еще 22 новых штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании ученых американского Университета Темпл, которое опубликовано на портале препринтов
Осенью Россию может ждать «тройная» эпидемия
Ранее заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил о риске одновременного возникновения сразу трех эпидемий осенью 2021 года.
Речь идет о новой волне COVID-19, а также сезонных эпидемиях гриппа и пневмококковой инфекции, заявил он в
Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа.
В Европе говорят о четвертой волне
Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ждать осенью, заявил РИА Новости бельгийский профессор иммунологии Жан-Люк Гала.
Он, правда, успокоил, что при этом она будет не такой сильной, как предыдущие.
Ранее о том, что Европе надо готовиться к четвертой волне коронавируса предупредил и премьер-министр Словении. А глава кабинета министров Португалии заявил, что в стране уже началась четвертая волна.
В Лиссабоне введен комендантский час.
Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи, разработавшего «Спутник», заявил, что российские вакцины против COVID-19 обладают меньшей эффективностью против «индийского» штамма коронавируса.
«В отношении варианта «Дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины «Спутник V», — сказал Денис Логунов на пресс-конференции в конце июня. Он добавил, что, согласно зарубежным публикациям, для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение — от 3 до 5 раз. По словам Логунова, этот факт дает основание «смотреть с оптимизмом» на эффективность российской вакцины против «индийского» штамма.
Накануне израильские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что вакцина Pfizer эффективна против индийского штамма всего на 64%. Но представители компании-производителя препарата заявили, что данные о снижении эффективности ее вакцины носят «предварительный характер, их еще предстоит полностью проанализировать»
Комментарии0