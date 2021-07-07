Индийский штамм «Дельта», который стал причиной третьей волны коронавируса в России, далеко не последний в цепочке мутаций исходного уханьского вируса.

Осенью, точнее, в ближайшие четыре месяца, могут появиться еще 22 новых штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании ученых американского Университета Темпл, которое опубликовано на портале препринтов medRxiv . Исследователи разработали математическую модель, которая прогнозирует варианты изменений в том самом спайковом белке вируса, который встраивается в организм и заражает человека. Ученые заявляют, что новые штаммы, вероятнее всего, смогут «обходить» антитела.