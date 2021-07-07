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Индийский штамм «Дельта», который стал причиной третьей волны коронавируса в России, далеко не последний в цепочке мутаций исходного уханьского вируса.

Осенью, точнее, в ближайшие четыре месяца, могут появиться еще 22 новых штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании ученых американского Университета Темпл, которое опубликовано на портале препринтов medRxiv. Исследователи разработали математическую модель, которая прогнозирует варианты изменений в том самом спайковом белке вируса, который встраивается в организм и заражает человека. Ученые заявляют, что новые штаммы, вероятнее всего, смогут «обходить» антитела.

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Осенью Россию может ждать «тройная» эпидемия

Ранее заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил о риске одновременного возникновения сразу трех эпидемий осенью 2021 года.

Речь идет о новой волне COVID-19, а также сезонных эпидемиях гриппа и пневмококковой инфекции, заявил он в  интервью ТАСС. Эксперт добавил, что от всех трех заболеваний можно сделать соответствующие прививки.

Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа.

В Европе говорят о четвертой волне

Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ждать осенью, заявил РИА Новости бельгийский профессор иммунологии Жан-Люк Гала.

Он, правда, успокоил, что при этом она будет не такой сильной, как предыдущие.

Ранее о том, что Европе надо готовиться к четвертой волне коронавируса предупредил и премьер-министр Словении. А глава кабинета министров Португалии заявил, что в стране уже началась четвертая волна. 
В Лиссабоне введен комендантский час.

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Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи, разработавшего «Спутник», заявил, что российские вакцины против COVID-19 обладают меньшей эффективностью против «индийского» штамма коронавируса.

«В отношении варианта «Дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины «Спутник V», — сказал Денис Логунов на пресс-конференции в конце июня. Он добавил, что, согласно зарубежным публикациям, для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение — от 3 до 5 раз. По словам Логунова, этот факт дает основание «смотреть с оптимизмом» на эффективность российской вакцины против «индийского» штамма.

Накануне израильские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что вакцина Pfizer эффективна против индийского штамма всего на 64%. Но представители компании-производителя препарата заявили, что данные о снижении эффективности ее вакцины носят «предварительный характер, их еще предстоит полностью проанализировать»

Анна Майская