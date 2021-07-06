Диспансеризация для перенесших ковид

С 1 июля 2021 года петербуржцы и жители Ленинградской области могут пройти расширенную диспансеризацию. Предлагают эту услугу для тех, кто переболел COVID-19. Постановление №927 об особом порядке осмотров для этой группы пациентов Правительство России опубликовало 18 июня 2021 года. На диспансеризацию потратят около шести миллиардов рублей.