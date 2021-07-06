последствия ковид
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Заразившись коронавирусом и переболев COVID-19, нельзя забываться и праздновать выздоровление. Коварный вирус может нанести незаметный удар по самым разным органам и системам организма. Это подтвердила и медицинская практика — ковид подрывает здоровье многих людей и последствия заболевания могут аукаться еще долго.

Анна Журавлева

Анна Журавлева

Медицина

Главврач клиники «Территория здоровья»


- Особенно это касается пациентов со средне-тяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания, а также тех, кто находился на ИВЛ — подтвердила «Доктору Питеру» Анна Журавлева. — Наиболее частые осложнения после COVID-19 возникают со стороны дыхательной системы, системы свертывания крови, сердца, почек, иммунной системы, пищеварительного тракта.

За какими показателями здоровья нужно следить переболевшим COVID-19

Переболели легко

Обследование — минимальный перечень:

  • ОАК (общий анализ крови),

  • С-реактивный белок (когда его уровень повышается, это говорит о наличии острого воспалительного процесса),

  • D-димер (считается достаточно информативным показателем тромбообразования, поскольку механизм его выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба).

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Что делать, если не удалось избежать осложнений после ковида

Обследование — основной перечень:

  • ОАК,

  • С-реактивный белок,

  • D-димер,

  • протромбин (Этот показатель позволяет выявить степень гипокоагуляции — удлинение времени свертывания — в процессе консервативного лечения антикоагулянтами (варфарин, гепарин и др.),

  • 25(ОН)D (показатель уровня витамина D),

  • ЛДГ (Лактатдегидрогеназа). Необходим для первичной диагностики патологий в работе сердца, легких, почек и т.д,

  • Na/K/CI/CA (определение уровня кальция, натрия, калия в крови для диагностики электролитных нарушений в организме),

  • АЛТ, АСТ (печеночные ферменты), билирубин общий (желчный пигмент) — характеризуют работу печени,

  • креатинин, мочевина (показатели почечной функции),

  • глюкоза (показатель углеводного обмена),

  • альбумин (показатель заболеваний печени и почек).

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Требуется углубленное обследование

Обследование — расширенный перечень в дополнение к основному включает:

  • ферритин,

  • тромбиновое время,

  • AT III,

  • фибриноген,

  • АЧТВ,

  • магний,

  • билирубин прямой,

  • цистатин С,

  • общий белок,

  • белковые фракции,

  • антитела к ядерным антигенам.

Диспансеризация для перенесших ковид

С 1 июля 2021 года петербуржцы и жители Ленинградской области могут пройти расширенную диспансеризацию. Предлагают эту услугу для тех, кто переболел COVID-19. Постановление №927 об особом порядке осмотров для этой группы пациентов Правительство России опубликовало 18 июня 2021 года. На диспансеризацию потратят около шести миллиардов рублей.

Анна Майская