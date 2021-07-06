Заразившись коронавирусом и переболев COVID-19, нельзя забываться и праздновать выздоровление. Коварный вирус может нанести незаметный удар по самым разным органам и системам организма. Это подтвердила и медицинская практика — ковид подрывает здоровье многих людей и последствия заболевания могут аукаться еще долго.
Анна Журавлева
Медицина
Главврач клиники «Территория здоровья»
- Особенно это касается пациентов со средне-тяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания, а также тех, кто находился на ИВЛ — подтвердила «Доктору Питеру» Анна Журавлева. — Наиболее частые осложнения после COVID-19 возникают со стороны дыхательной системы, системы свертывания крови, сердца, почек, иммунной системы, пищеварительного тракта.
За какими показателями здоровья нужно следить переболевшим COVID-19
Переболели легко
Обследование — минимальный перечень:
ОАК (общий анализ крови),
С-реактивный белок (когда его уровень повышается, это говорит о наличии острого воспалительного процесса),
D-димер (считается достаточно информативным показателем тромбообразования, поскольку механизм его выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба).
Что делать, если не удалось избежать осложнений после ковида
Обследование — основной перечень:
ОАК,
С-реактивный белок,
D-димер,
протромбин (Этот показатель позволяет выявить степень гипокоагуляции — удлинение времени свертывания — в процессе консервативного лечения антикоагулянтами (варфарин, гепарин и др.),
25(ОН)D (показатель уровня витамина D),
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа). Необходим для первичной диагностики патологий в работе сердца, легких, почек и т.д,
Na/K/CI/CA (определение уровня кальция, натрия, калия в крови для диагностики электролитных нарушений в организме),
АЛТ, АСТ (печеночные ферменты), билирубин общий (желчный пигмент) — характеризуют работу печени,
креатинин, мочевина (показатели почечной функции),
глюкоза (показатель углеводного обмена),
альбумин (показатель заболеваний печени и почек).
Требуется углубленное обследование
Обследование — расширенный перечень в дополнение к основному включает:
ферритин,
тромбиновое время,
AT III,
фибриноген,
АЧТВ,
магний,
билирубин прямой,
цистатин С,
общий белок,
белковые фракции,
антитела к ядерным антигенам.
Диспансеризация для перенесших ковид
С 1 июля 2021 года петербуржцы и жители Ленинградской области могут пройти расширенную диспансеризацию. Предлагают эту услугу для тех, кто переболел COVID-19. Постановление №927 об особом порядке осмотров для этой группы пациентов Правительство России опубликовало 18 июня 2021 года. На диспансеризацию потратят около шести миллиардов рублей.
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