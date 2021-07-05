На прошлой неделе в Петербурге зафиксировали рекордное количество желающих вакцинироваться против COVID-19. 2 июля прививку от новой коронавирусной инфекции получили 20 595 человек. В среднем же по городу на минувшей недели ежедневно получали защиту от ковида около 18 тысяч пациентов. Но есть среди петербуржцев и те, кто всеми способами пытается получить медотвод от вакцинации. Во многих компаниях необходимо привить до 60 процентов сотрудников. Некоторые несогласные с таким решением обращаются в частные медицинские центры с просьбой выдать справку о медотводе от прививки. В нескольких негосударственных клиниках число пациентов с подобным вопросом превышает несколько десятков в день.

Врачи разъясняют, что подобные документы выдать пациентам они не могут.

«В связи с участившимися обращениями граждан поясняем, справки с медотводом от вакцинации против COVID-19 выдаются только медицинскими организациями, в которых пациент наблюдается по поводу хронического заболевания, не позволяющего иммунизироваться длительное время, — уточнили порядок действий в одном из крупных медицинских центров. — Как правило такими организациями являются поликлиники по месту жительства, к которым пациенты прикреплены по ОМС».