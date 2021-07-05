На прошлой неделе в Петербурге зафиксировали рекордное количество желающих вакцинироваться против COVID-19. 2 июля прививку от новой коронавирусной инфекции получили 20 595 человек. В среднем же по городу на минувшей недели ежедневно получали защиту от ковида около 18 тысяч пациентов. Но есть среди петербуржцев и те, кто всеми способами пытается получить медотвод от вакцинации. Во многих компаниях необходимо привить до 60 процентов сотрудников. Некоторые несогласные с таким решением обращаются в частные медицинские центры с просьбой выдать справку о медотводе от прививки. В нескольких негосударственных клиниках число пациентов с подобным вопросом превышает несколько десятков в день.
Врачи разъясняют, что подобные документы выдать пациентам они не могут.
«В связи с участившимися обращениями граждан поясняем, справки с медотводом от вакцинации против COVID-19 выдаются только медицинскими организациями, в которых пациент наблюдается по поводу хронического заболевания, не позволяющего иммунизироваться длительное время, — уточнили порядок действий в одном из крупных медицинских центров. — Как правило такими организациями являются поликлиники по месту жительства, к которым пациенты прикреплены по ОМС».
Клиники, в которых нет прикрепленного контингента, медотводы не выдают, так как нет информации о заболевании, его течении и других сведений о пациенте. Если же у тех, кого работодатель отправляет на вакцинацию, есть острое или обострение хронического заболевания, то решение о медотводе примет врач терапевт при осмотре непосредственно перед прививкой от ковид.
Портал «Доктор Питер» подготовил памятку для пациентов, кому вакцинация от новой коронавирусной инфекции противопоказана и при каких заболеваниях прививка разрешена. Среди противопоказаний: тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к одному из компонентов, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. С осторожностью введут вакцину тем, кто страдает от заболеваний почек и печени, эндокринными нарушениями, эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы, нарушением мозгового кровообращения, коронарным синдромом, аутоиммунными заболеваниями и тяжелыми заболеваниями системы кроветворения. Также в списке миокардиты, эндокардиты, перикардиты и злокачественные новообразования.
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