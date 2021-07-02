В Москве ни одной дозы, в Петербурге — чуть больше тысячи
Самая спорная российская вакцина — разработка новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» — закончилась в Москве 1 июля. Уколоться в столице ею больше не предлагают. В Петербурге запасы «Эпивака» на исходе — осталось чуть более тысячи доз. На нехватку вакцины жалуются жители и других российских регионов.
Одной из главных причин возникшего дефицита (вместе с «ЭпиВакКороной» закончился и «КовиВак», единственным доступным для жителей столицы остался «Спутник V») власти называют повышенный спрос на вакцины, который возник в стране после того, как было объявлено об обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Впрочем, объемы производства «ЭпиВакКороны» были недостаточны, чтобы насытить рынок — еще до введения всяких ограничительных мер. По данным Минпромторга, к концу июня было выпущено почти 1,5 миллиона комплектов «ЭпиВакКороны», в самом центре «Вектор» заявляют, что «разбираются с производственными задачами», которые позволили бы выпускать не сотни тысяч, а миллионы доз вакцины в месяц.
Опечатан склад вакцин в «Векторе»?
На родине «ЭпиВакКороны» — в Новосибирске — запасы вакцины также подходят к концу, судя по отзывам горожан в социальных сетях. Мало того, по Новосибирску ходят конспирологические версии о том, куда могла подеваться вакцина.
«Я сделала первую дозу «ЭпиВакКороны» в середине июня, — рассказывает Екатерина, жительница Новосибирска. — Через две недели позвонила в регистратуру, чтобы узнать время повторного приема, но мне сказали, что «вакцины нет и не будет, так как ее изъяли».
Подтверждение тому, что вакцину именно «изъяли» в новосибирских поликлиниках, «Доктор Питер» не нашел, но по неофициальной информации, «идет проверка следственных органов производственной площадки „Вектора“, а склад с вакцинами, в котором хранятся контрольные партии, опечатан». «Доктор Питер» отправил официальный запрос в Следственный комитет и центр «Вектор».
Почему «ЭпиВак» закончился быстрее «Спутника»
«ЭпиВакКорона» могла так быстро закончиться не только потому, что ее мало производят. Как рассказывают очевидцы, немало примеров, когда в поликлиниках вместо заявленного «Спутника V» людям вводили… «ЭпиВакКорону». В профильном
«Я решил сделать себе прививку от ковида, — рассказывает Игорь, житель Севастополя. — Как мне сообщили по телефону, для этого нужно приехать в один из передвижных центров, которых разбросано по городу порядка пяти штук. Дело было 15 апреля. Поездив по городу, я понял, что передвижные центры — это просто машины „Скорой помощи“, которые стоят на улице. Возле них кучкуется очередь в 15-25 человек, в основном пожилых людей. Нашел я место, где было поменьше людей и где стояла армейская платка и большой ЗИЛ медпомощи. Встал в очередь. Иногда к медработникам, которые записывали людей на прививку (это делалось в палатке, сами прививки делали в автомобиле) подходили люди и спрашивали: „какую делают прививку?“, люди в белых халатах им отвечали „Спутник“. Поэтому я был уверен, что мне сделали прививку именно „Спутником“. Каково же было мое удивление, что придя на вторую прививку, я узнал, что нас прививали „ЭпиВакКороной“. То есть, нас всех попросту обманули».
«Сегодня мама ходила на вакцинацию, — рассказывает Ольга из Москвы. — Несколько раз сказала врачу, что хочет сделать «Спутник», в итоге в госуслугах пришло уведомление, что она привита «ЭпиВакКороной». Пошла разбираться, оказалось, что да, действительно поставили» ЭпиВак». Я уже не знаю, что делать, всю голову сломала. Какой прививкой ей дальше ревакцинироваться?».
Рекомендация иммунолога: «Подколитесь «Спутником V»
Что делать тем, кто из-за возникшего дефицита «застрял» между первой и второй дозой «ЭпиВаккороны»? Какой вакциной лучше всего ревакцинироваться после «ЭпиВакКороны»? И можно ли повторно вакцинироваться тем, кто сомневается в эффективности «ЭпиВакКороны»? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Те, кто привился двумя компонентами «ЭпиВакКороны», формально должен выдержать положенные полгода и ревакцинироваться — я рекомендую «Спутником V», обязательно полным курсом, двумя дозами. Если вы хотите ревакцинироваться после «ЭпиВакКороны» сразу, не дожидаясь, когда закончится временной интервал, можно «подколоться» тем же «Спутником V», вреда не будет. А если человек сделал первую инъекцию «ЭпивакКороны» и не может по объективным причинам сделать вторую, то также можно сделать «Спутник V» (тоже две дозы). Как будто вы не делали до этого ничего, никаких прививок. Если хотите «КовиВак», делайте «КовиВак», только обязательное условие — надо делать полный курс.
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