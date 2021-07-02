Почему «ЭпиВак» закончился быстрее «Спутника»

«ЭпиВакКорона» могла так быстро закончиться не только потому, что ее мало производят. Как рассказывают очевидцы, немало примеров, когда в поликлиниках вместо заявленного «Спутника V» людям вводили… «ЭпиВакКорону». В профильном телеграм-чате , посвященном вакцинации, десятки похожих сообщений: «думал, что привился «Спутником», а оказалось это «ЭпиВакКорона».

«Я решил сделать себе прививку от ковида, — рассказывает Игорь, житель Севастополя. — Как мне сообщили по телефону, для этого нужно приехать в один из передвижных центров, которых разбросано по городу порядка пяти штук. Дело было 15 апреля. Поездив по городу, я понял, что передвижные центры — это просто машины „Скорой помощи“, которые стоят на улице. Возле них кучкуется очередь в 15-25 человек, в основном пожилых людей. Нашел я место, где было поменьше людей и где стояла армейская платка и большой ЗИЛ медпомощи. Встал в очередь. Иногда к медработникам, которые записывали людей на прививку (это делалось в палатке, сами прививки делали в автомобиле) подходили люди и спрашивали: „какую делают прививку?“, люди в белых халатах им отвечали „Спутник“. Поэтому я был уверен, что мне сделали прививку именно „Спутником“. Каково же было мое удивление, что придя на вторую прививку, я узнал, что нас прививали „ЭпиВакКороной“. То есть, нас всех попросту обманули».

«Сегодня мама ходила на вакцинацию, — рассказывает Ольга из Москвы. — Несколько раз сказала врачу, что хочет сделать «Спутник», в итоге в госуслугах пришло уведомление, что она привита «ЭпиВакКороной». Пошла разбираться, оказалось, что да, действительно поставили» ЭпиВак». Я уже не знаю, что делать, всю голову сломала. Какой прививкой ей дальше ревакцинироваться?».