После вакцинации от коронавируса место инъекции лучше не мочить — это может привести к воспалению, говорит главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.
«В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление», — цитирует эксперта
Согласно рекомендациям, после вакцинации место прививки лучше не мочить в течение трех дней. Также в этот период следует отказаться от бани и сауны, физических нагрузок и алкоголя. В месте введения препарата у некоторых может начаться аллергическая реакция — кожа воспаляется, появляется зуд и отек. В таком случае медики рекомендуют принять антигистаминные средства.
У многих до и после вакцинации возникает много вопросов: нужно ли как-то готовиться к прививке? Какие анализы сдавать и нужны ли они вообще? Как минимизировать риски для здоровья после вакцинации? Об этом «Доктор Питер» спросил у врача-терапевта Елены Черненко: оказывается, есть целый список анализов, которые лучше сдать в случае сомнений по поводу вакцинации. Кроме того, за неделю до прививки нужно ограничить контакты с людьми, и соблюдать социальную дистанцию как минимум еще неделю после. Также нельзя загорать, а саму прививку лучше запланировать накануне выходных, чтобы была возможность отлежаться, если вдруг возникнет реакция на вакцину.
Третья волна идет по России, вслед за ней разгоняется и массовая вакцинация. Но привить всех поголовно — нельзя. Что стоит знать тем, кому прививка противопоказана, «Доктору Питеру» рассказал известный врач-терапевт Игорь Соколов.
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