Согласно рекомендациям, после вакцинации место прививки лучше не мочить в течение трех дней. Также в этот период следует отказаться от бани и сауны, физических нагрузок и алкоголя. В месте введения препарата у некоторых может начаться аллергическая реакция — кожа воспаляется, появляется зуд и отек. В таком случае медики рекомендуют принять антигистаминные средства.

У многих до и после вакцинации возникает много вопросов: нужно ли как-то готовиться к прививке? Какие анализы сдавать и нужны ли они вообще? Как минимизировать риски для здоровья после вакцинации? Об этом «Доктор Питер» спросил у врача-терапевта Елены Черненко: оказывается, есть целый список анализов, которые лучше сдать в случае сомнений по поводу вакцинации. Кроме того, за неделю до прививки нужно ограничить контакты с людьми, и соблюдать социальную дистанцию как минимум еще неделю после. Также нельзя загорать, а саму прививку лучше запланировать накануне выходных, чтобы была возможность отлежаться, если вдруг возникнет реакция на вакцину.