На директора красноярского турагентсва, которая в Instagram рассказывала о том, как научила своих клиентов обманывать ПЦР-тесты, завели дело — полиция начала административное расследование. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудники межмуниципального управления МВД России „Красноярское“ назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, которая разместила в одной из социальных сетей ролик, вызвавший широкий общественный резонанс, — сказали в пресс-центре. — В настоящее время в отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России „Красноярское“ возбуждено дело об административном правонарушении».