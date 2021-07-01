На директора турагентства, помогавшей получить отрицательный ПЦР-тест, возбудили дело
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На директора красноярского турагентсва, которая в Instagram рассказывала о том, как научила своих клиентов обманывать ПЦР-тесты, завели дело — полиция начала административное расследование. Об этом 1 июля сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудники межмуниципального управления МВД России „Красноярское“ назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, которая разместила в одной из социальных сетей ролик, вызвавший широкий общественный резонанс, — сказали в пресс-центре. — В настоящее время в отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России „Красноярское“ возбуждено дело об административном правонарушении».

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После того, как видео распространилось по сети, полиция начала проверку ролика. В МВД уточнили, что в действиях женщины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Видеозапись появилась в сети 28 июня. Турагент из Красноярска Екатерина Семенова, судя по всему, почувствовала себя героем, когда спасла своим клиентам с положительным тестом на ковид «чудесный отдых». Оказывается, она посоветовала своим клиентам «заливать, где только можно — в нос, в рот там, в уши» популярное средство-антисептик. Все для того, чтобы тест показал отрицательный результат. Довольные туристы без проблем улетели на отдых — загорать и заражать ни в чем неповинных людей ковидом.

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Софья Хромова