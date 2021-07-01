Переболевшим коронавирусом предложили устанавливать инвалидность
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В Совете Федерации предложили устанавливать инвалидность тем, кто переболел ковидом. Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По словам сенатора, основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные новой инфекцией. Например, проблемы с сердечно-сосудистой системой, фиброз легкий, тромбозы.

Сейчас получить инвалидность из-за осложнений могут сотрудники медучреждений: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, то есть все, кто мог контактировать с ковидными пациентами. Об этом сказано в приказе Минздрава, который вступил в силу 27 декабря прошлого года. Инвалидность установят в том случае, если будет доказано, что сотрудник подхватил инфекцию на работе, а ковид будет подтвержден лабораторно или врачебной комиссией.

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Владимир Круглый считает, что не только медперсонал должен иметь такую возможность.

«Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность, — сказал парламентарий. — Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида».

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Помимо этого, ковидным пациентам нужно помогать избавляться от побочек. По словам сенатора, реабилитация должна начинаться еще в реанимационном отделении или сразу после перевода из него. И чем тяжелее человек болел, тем раньше она должна начаться. «Кроме того, программы реабилитации должны быть максимально индивидуальными, приближенными к конкретному пациенту, потому что последствия от коронавируса бывают самые разные, порой неожиданные», — пояснил он.

Софья Хромова