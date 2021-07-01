В Совете Федерации предложили устанавливать инвалидность тем, кто переболел ковидом. Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По словам сенатора, основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные новой инфекцией. Например, проблемы с сердечно-сосудистой системой, фиброз легкий, тромбозы.

Сейчас получить инвалидность из-за осложнений могут сотрудники медучреждений: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, то есть все, кто мог контактировать с ковидными пациентами. Об этом сказано в приказе Минздрава, который вступил в силу 27 декабря прошлого года. Инвалидность установят в том случае, если будет доказано, что сотрудник подхватил инфекцию на работе, а ковид будет подтвержден лабораторно или врачебной комиссией.