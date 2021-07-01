В Совете Федерации предложили устанавливать инвалидность тем, кто переболел ковидом. Об этом
По словам сенатора, основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные новой инфекцией. Например, проблемы с сердечно-сосудистой системой, фиброз легкий, тромбозы.
Сейчас получить инвалидность из-за осложнений могут сотрудники медучреждений: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, то есть все, кто мог контактировать с ковидными пациентами. Об этом сказано в приказе Минздрава, который вступил в силу 27 декабря прошлого года. Инвалидность установят в том случае, если будет доказано, что сотрудник подхватил инфекцию на работе, а ковид будет подтвержден лабораторно или врачебной комиссией.
Владимир Круглый считает, что не только медперсонал должен иметь такую возможность.
«Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность, — сказал парламентарий. — Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида».
Помимо этого, ковидным пациентам нужно помогать избавляться от побочек. По словам сенатора, реабилитация должна начинаться еще в реанимационном отделении или сразу после перевода из него. И чем тяжелее человек болел, тем раньше она должна начаться. «Кроме того, программы реабилитации должны быть максимально индивидуальными, приближенными к конкретному пациенту, потому что последствия от коронавируса бывают самые разные, порой неожиданные», — пояснил он.
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