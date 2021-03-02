Записаться на медико-социальную экспертизу можно онлайн. На госуслугах расширен список сервисов для инвалидов

Записаться на медико-социальную экспертизу можно онлайн. На госуслугах расширен список сервисов для инвалидов11:32, 26.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг.
Портал Госуслуг расширил список сервисов для инвалидов. Как сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, совместно с Минтрудом ведомство на сайте запустило суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности".
Теперь в режиме онлайн можно подать заявление:
- на прохождение медико-социальной экспертизы;
- на обжалование решения медико-социальной экспертизы;
- на внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;
- на получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности;
- на получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.
В 2020 году на госуслугах появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. инвалидов.
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"Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме", — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.
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