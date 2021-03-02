Записаться на медико-социальную экспертизу можно онлайн. На госуслугах расширен список сервисов для инвалидов

Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг.

Портал Госуслуг расширил список сервисов для инвалидов. Как сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, совместно с Минтрудом ведомство на сайте запустило суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности".

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление:

на прохождение медико-социальной экспертизы;

на обжалование решения медико-социальной экспертизы;

на внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;

на получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности;

на получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

В 2020 году на госуслугах появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. инвалидов.

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"Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме", — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

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