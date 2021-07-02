Для некоторых уже началась обязательная вакцинация — без прививки могут не пустить на мероприятия, в рестораны и даже на работу. В Москве и Петербурге растут заболеваемость и летальность, в регионах ситуация тоже не самая радужная. Несмотря на это, многие до сих пор считают, что вакцина — это зло, ведь она до конца не изучена, может привести к необратимым последствиям. Пожилые вообще видят в этом тайный заговор правительства. Молодежь, наоборот, настроена более позитивно. «Доктор Питер» выяснил, как молодые парни и девушки относятся к вакцинации, собрав мнения привитых, переболевших и тех, кто все-таки против любой из трех вакцин.
Дарья, 25 лет. Привита, ковидом не болела
«Все знают, что COVID-19 — это новое заболевание, о нем не так много известно, но зато мы уже хорошо знаем о последствиях у тех, кто переболел. Вирус „бьет“ по слабым местам, течение болезни может быть непредсказуемым. Я считаю, что в 21 веке с таким уровень медицины очень глупо игнорировать вакцинацию. Мы же все-таки не дикари. Так много тех, кто надеется на авось, боятся вакцины. Но ведь ученые проводили испытания, в том числе и на добровольцах, поэтому лучше привиться, чем переболеть — никто не застрахован от осложнений и даже смерти. Когда я узнала, что в стране появились вакцины, то очень обрадовалась».
«История различных эпидемий показывает, что это великое счастье, когда от смертельной болезни придумывают вакцину. Ведь у людей появляется шанс на спасение».
«Мне сразу захотелось привиться, — рассказывает Дарья, — Как я рассуждала: самого коронавируса, если честно, не очень боялась, так как я здоровая и молодая, не думаю, что перенесла бы тяжело. Меня волновало другое: я же могу быть переносчиком вируса, болеть бессимптомно, поэтому могу навредить кому-то из старшего поколения. Эта мысль очень угнетала. И когда появились первые данные о вакцине, то решила сделать прививку.
Когда я записывалась, у нас в городе был только «Спутник». Меня это устроило. О других вакцинах я тоже читала, не могу сказать, какой из трех доверяю больше, я же не эксперт. Но считаю, что если препаратом разрешили прививать людей, то бояться уж точно не стоит. Перенесла вакцинацию относительно неплохо: после первой дозы была небольшая температура и легкая слабость. На следующий день уже все прошло. После второго укола около суток было недомогание, слабость и ломота в мышцах, как после температуры. Я вижу, что многие не хотят вакцинироваться даже сейчас, когда началась третья волна и растет летальность. Мне кажется, что люди могут бояться от недостатка образования, ведь верят же в небылицы про бесплодие и прочие дикие высказывания. Не знаю, откуда они это берут. Грустно, что из-за веры в мифы могут пострадать не только эти люди, но и те, кто их окружает».
Сергей, 26 лет. Привит, ковидом не болел
«Согласен ли я с тем, что вакцинация — это единственный верный способ защитить себя? Скорее да, чем нет, потому что работаю в университете, общаюсь с учеными и понимаю, что медицина не стоит на месте, без вакцинации мы с пандемией точно не справимся. Как было несколько веков назад во время эпидемий: очень много людей умирали, все просто ждали, пока самые сильные переболеют и выживут. Вакцинация как раз поможет этого избежать. Плюс ко всему ученые же говорят, что прививка защищает от тяжелых последствий, если вдруг заболеешь, поэтому лучше перестраховаться. Когда вакцины только появилась, то относился скептически, потому что изначально информации почти не было: как именно тестировали, как делали, какие были побочки? Но когда про них стали писать, решил, что надо прививаться.
«Главная мотивация — это опасение за собственную жизнь. Плюс к этому я вижу, что без прививочного сертификата в будущем очень многое может быть под запретом».
«Вакцинацию я перенес хорошо, после первого укола было недомогание, но всего лишь несколько часов. После второго было хуже, меня накрыло на целый день. Был озноб, головокружение, температура. Симптомы появились на следующее утро, но к вечеру они уже прошли.
Знаю про три вакцины, но доверие пока есть только к «Спутнику», потому что у векторовской вакцины, так скажем, слишком интересный способ обнаружения антител — их может увидеть только тест-система «Вектора», я считаю, что так вообще не должно быть. И работает она или нет — тоже до конца неясно. А про третью, «КовиВак», мало информации, ничего толком не говорят, поэтому выбор был очевиден. Я работаю с большим количеством людей, постоянно куда-то выезжаю, осознаю, что прививка мне нужна. Из друзей никто не отговаривал, а на работе коллектив уже давно разделился на переболевших, они вакцинируются позже и тех, кто уже привился.
Вижу, что люди устали вокруг от этих ограничений. Да я и сам устал. Пенсионеры — это народ старой закалки, которые привыкли лечиться народными средствами и не доверять врачам, плюс они смотрят телевизор и там на каналах говорят разные вещи по поводу вакцины. Кто-то читает в Интернете, но и там воды выше крыши. Мне кажется, те, кто против вакцинации, больше боятся неизвестности, чем самой болезни».
Алена, 27 лет. Переболела ковидом, не прививалась
«Вакцинация — это самый надежный способ защитить себя. Да, можно переболеть ковидом, но ты никогда не знаешь, какие будут последствия. Плюс это поможет защитить окружающих и наконец-то выработать коллективный иммунитет. Когда я только узнала, что появилась первая вакцина, то очень сомневалась: слышала, что „Пфайзер“ лучше, а „Спутник“ вообще непонятно откуда взялся, мол, его исследовали на очень здоровых людях, а как будут переносить люди с различными болезнями — непонятно. Меня все это напрягало, хотела дождаться опубликованных результатов исследований, плюс посмотреть, как будут переносить другие. Со временем сомнения исчезли, потому что появились публикации в научных изданиях, которые доказывали эффективность „Спутника“. Про „ЭпиВакКорону“ такое сказать не могу — у этой вакцины вообще все сложно с доказуемостью. Насколько я знаю, есть одна статья по ней, по „КовиВаку“ тоже мало информации. Больше всего доверяю „Спутнику“, планирую привиться им».
«К „КовиВаку“ — с надеждой, к „ЭпиВакКороне“ — с недоверием, к „Спутнику“ — как к отцу, который сидит на диване и ты знаешь, что это твой единственный любимый батя, другого не будет, у него, как у всех, есть свои недостатки».
«Я переболела ковидом. Так вышло, что в один «прекрасный» день в офис пришел простывший сотрудник, который, как выяснилось, заболел и заразил остальных. Я изначально ничего не ощущала, только дискомфорт в легких, но поскольку в тот момент курила, мне было трудно связать это с ковидом. Кстати, когда заболела, курить вообще расхотелось. Еще один симптом — эпизодическая головная боль, она появлялась внезапно и проходила только после приема обезболивающего. Сдала ПЦР-тест, все подтвердилось. Чуть позже начался насморк, заложило ухо, все было очень похоже на легкую простуду, я даже спортом могла спокойно заниматься, хотя дышать было трудновато. Врач сказал, что с сатурацией все окей.
Проблемы начались позже, спустя пару месяцев. Стала чувствовать странный вкус копченостей, когда ела фасоль. Началась паросмия. До сих пор не могу есть 4 продукта: мясо, яйца, лук и чеснок. Почему так — не знаю. Все они для меня на вкус как будто сгнившие и пахнут газом. Запахи пропали почти полностью: не ощущала аромат свечи, духов, цветов. После лекарств, которые назначил врач, вернулось процентов 65 запахов. Хорошо, что сейчас могу есть тофу, творог, морепродукты. Я считаю, что людям нужно прививаться хотя бы потому, что последствия могут настигнуть уже после болезни, а прививка может от этого защитить».
«Вы можете думать, что переболели легко, есть антитела, прививка не нужна. А потом оп — и любимый стейк пахнет гнилью. И неизвестно, пройдет ли это вообще».
«Записалась на „Спутник“, уже скоро получу первый компонент. Этой вакцине я доверяю, про нее много положительных отзывов от ученых. Если честно, я в шоке от обстановки в стране. Меня многое злит и огорчает. Думаю, что правительство повело себя очень некорректно еще на первом этапе, когда все только узнали о существовании коронавируса. Мы ничего не делали до марта, стали действовать, когда уже начался локдаун. А это только усилило недоверие людей к власти. Рестораны закрывались, бизнесмены и другие работодатели выли, никто не мог поддержать народ, а потом еще начались эти противоречивые новости: мы то побеждаем ковид, то опять все плохо, кто-то вообще говорил, что ковида нет. Люди не знали, кому верить. Не все понимали, где правда, почему нужно делать прививку, вдруг потом выяснится, что это опасно? Никакие мифы изначально не развенчивали. Сейчас продолжает расти заболеваемость, в регионах заканчиваются вакцины, которые так нужны — это тоже не может не злить».
Арина, 22 года. Не прививалась, ковидом не болела
«Если ты переболел и у тебя есть антитела, то, наверное, можно и не вакцинироваться. Минздрав говорит, что вакцинация — это единственный способ защититься от коронавируса… Не знаю, способна ли меня защитить прививка, 50 на 50, пока не решила, к чему склоняюсь в итоге.
Отношение к вакцинам у меня в принципе очень противоречивое, к отечественным разработкам отношусь подозрительно. Я не хотела прививаться изначально, когда первая вакцина только появились. Да и сейчас не скажу, что готова — меня с прививками связывает негативный опыт. Сомнения есть и будут, но я понимаю, что на все сто вакцину сейчас точно не изучат. Да и в ближайшие несколько лет тоже. Ждать месяц-два нет никакого смысла, а судя по тому, как растет заболеваемость, как вирус мутирует и какие ограничения накладывают на непривитых делаю вывод: вакцинироваться все-таки придется. Поэтому я планирую записаться на «Спутник», это самая распространенная вакцина. «КовиВак» вроде тоже неплохой, а вот «ЭпиВакКороне» не доверяю.
Последствий вакцинации не боюсь, просто неприятно, что на несколько дней «отключусь» от жизни. Все мои привитые друзья перенесли тяжело: была температура, болело все тело, появилась боль в голове и в горле. Это длилось несколько дней. Сейчас уже началась третья волна, вижу, что в стране происходит много странных вещей. Правительство кричит, что надо срочно прививаться, а в регионах на следующий день заканчивается вакцина. У некоторых уже нет выбора, могут даже уволить с работы, а страна так и не готова к огромному потоку желающих получить первый компонент».
«Происходящее сегодня вызывает много противоречивых эмоций, я злюсь, когда сначала заставляют прививаться, а потом не могут нормально все организовать. Абсурд какой-то».
Владимир, 22 года. Не знает, болел ли ковидом, не прививался
«Я не согласен с тем, что вакцинация — это единственный способ защитить себя. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него нет каких-то серьезных заболеваний, то ему лучше все-таки переболеть. Если это пенсионер или же человек, у которого есть проблемы со здоровьем, то тогда ему лучше привиться. Я думаю, что вакцины появились слишком быстро, они не прошли весь цикл испытаний, сейчас какая-то из вакцин до сих пор проверяется, в то время как ей уже прививают людей, насколько мне известно. Поэтому сомнения остаются: а стоит ли вообще? Может быть, я болел ковидом, но тест не делал. Болезнь протекала как ангина, возможно, так новая инфекция отразился на мне.
Вакцинироваться я сейчас точно не буду, но если вдруг передумаю, то выберу «Спутник», у него много хороших рекомендаций. У «ЭпиВакКороны» плохие отзывы, она точно отпадает. Друзья у меня поделились на два лагеря: кто-то сразу побежал вакцинироваться, кто-то отказывается до сих пор.
Что касается обстановки в стране, то все очень плохо, если кратко. У многих людей врожденное недоверие к власти, особенно у молодежи, оно-то как раз не очень хорошо сказывается на темпах вакцинации. Многие так и не захотели привиться, а кто-то вакцинируется только потому, что заставляют: с работы увольняют, и из вузов выгоняют, в общагу не селят. У людей просто нет выхода. Никто маски не носит, это так бесит, если честно».
«Я против вакцинации. Мне не нравится вот это вся добровольно-принудительная кампания. Я отношусь к таким людям, которые думают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
«Пока не пройдет хотя бы год-полтора после массовой вакцинации, точно никакой из вакцин прививаться не буду. Слышал, что спустя год могут начаться какие-то побочки. Это настораживает».
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