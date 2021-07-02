Для некоторых уже началась обязательная вакцинация — без прививки могут не пустить на мероприятия, в рестораны и даже на работу. В Москве и Петербурге растут заболеваемость и летальность, в регионах ситуация тоже не самая радужная. Несмотря на это, многие до сих пор считают, что вакцина — это зло, ведь она до конца не изучена, может привести к необратимым последствиям. Пожилые вообще видят в этом тайный заговор правительства. Молодежь, наоборот, настроена более позитивно. «Доктор Питер» выяснил, как молодые парни и девушки относятся к вакцинации, собрав мнения привитых, переболевших и тех, кто все-таки против любой из трех вакцин.

Дарья, 25 лет. Привита, ковидом не болела

«Все знают, что COVID-19 — это новое заболевание, о нем не так много известно, но зато мы уже хорошо знаем о последствиях у тех, кто переболел. Вирус „бьет“ по слабым местам, течение болезни может быть непредсказуемым. Я считаю, что в 21 веке с таким уровень медицины очень глупо игнорировать вакцинацию. Мы же все-таки не дикари. Так много тех, кто надеется на авось, боятся вакцины. Но ведь ученые проводили испытания, в том числе и на добровольцах, поэтому лучше привиться, чем переболеть — никто не застрахован от осложнений и даже смерти. Когда я узнала, что в стране появились вакцины, то очень обрадовалась».