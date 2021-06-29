В мире продолжают регистрировать все новые вакцины, которые должны остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Ученые заинтересовались, что будет, если сделать «коктейль» из разных препаратов? В Оксфордском университете (Великобритания) проверили сочетание одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech и одной дозы вакцины AstraZeneca-Oxford. Первые результаты показали, что смешивание вакцин позволяет получить мощный иммунный ответ. Исследование назвали Com-COV. Оно стартовало в феврале. Для участия пригласили 830 добровольцев. Их разделили на четыре группы:

получили две дозы вакцины AstraZeneca-Oxford;

получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech;

получили первый компонент Pfizer-BioNTech и второй компонент AstraZeneca-Oxford;

получили первый компонент AstraZeneca-Oxford и второй компонент Pfizer-BioNTech.

«Я думаю, любой из этих графиков будет эффективным», — предположил эксперт по вакцинам из Оксфордского университета доктор Мэтью Снейп.