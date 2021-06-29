В мире продолжают регистрировать все новые вакцины, которые должны остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Ученые заинтересовались, что будет, если сделать «коктейль» из разных препаратов? В Оксфордском университете (Великобритания) проверили сочетание одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech и одной дозы вакцины AstraZeneca-Oxford. Первые результаты показали, что смешивание вакцин позволяет получить мощный иммунный ответ. Исследование назвали Com-COV. Оно стартовало в феврале. Для участия пригласили 830 добровольцев. Их разделили на четыре группы:
получили две дозы вакцины AstraZeneca-Oxford;
получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech;
получили первый компонент Pfizer-BioNTech и второй компонент AstraZeneca-Oxford;
получили первый компонент AstraZeneca-Oxford и второй компонент Pfizer-BioNTech.
«Я думаю, любой из этих графиков будет эффективным», — предположил эксперт по вакцинам из Оксфордского университета доктор Мэтью Снейп.
В группах добровольцев процесс введения регулировали в нескольких временных комбинациях: кому-то вводили вакцину с четырехнедельным шагом, кому-то — откладывали второй компонент на срок до двенадцати недель. У второй группы исследования еще не завершены, результаты будут в июле. Но уже по первым данным, ученые осторожно говорят о положительном влиянии увеличения срока между введением компонентов, публикуют часть исследования в журнале
У тех, кому уже измерили иммунный ответ, результаты варьируются от последовательности:
две дозы Pfizer-BioNTech дали уровень антител в десять раз выше, чем у тех, кто получил две дозы AstraZeneca;
первая доза Pfizer, вторая доза AstraZeneca — уровень антител в пять раз выше, чем у тех, кто получил две дозы AstraZeneca;
первая доза AstraZeneca, вторая доза Pfizer — антитела достигли уровня вакцинации только Pfizer.
Исследователи признаются, они пока не могут объяснить механизм происходящего.
«Это очень интригующе», — говорит доктор Снейп.
К испытаниям планируют добавить также вакцины от Moderna и Novavax.
Единственный минус всего исследования, что на введение разных вакцин зафиксировали более сильные побочные действия: озноб, головную боль, ломоту. Правда, как сообщили в группе добровольцев, они довольно быстро справились с плохим самочувствием.
Кстати
В России также изучают возможность делать вакцинный «коктейль». Чиновники предлагают проводить препаратом, отличным от того, что вводили раннее. Пока глобальных исследований не проводится, но уже звучат заявления чиновников, что ревакцинацию следует проводить не тем препаратом, который вкололи.
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