Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражение коронавирусом в России в половине случаев происходит дома.
«По результатам нашего эпидрасследования всех очагов, половина заражается коронавирусом в семье», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией,
В целом по стране заболеваемость в течение недели выросла в два раза, добавила Попова. «Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100 процентов, то есть мы в два раза выросли, и в настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах, но с разной интенсивностью».
Она также отметила, что коронавирусную инфекцию без симптомов стали выявлять в России в два раза чаще. Попова напомнила, что бессимптомный носитель не осознает, что он заболел, но может «передавать» вирус окружающим.
Отличается третья волна и тем, что самый высокий прирост инфицированных не среди пожилых, как это было раньше. Теперь чаще заражается молодежь.
«Максимальный рост заразившихся коронавирусом — это от 20 до 39 лет, самая активная часть населения», — пояснила главный санитарный врач РФ.
Как писал «Доктор Питер», судя по данным альтернативной статистики, власти занижают реальные цифры по заболевшим в 2 — 2,5 раза. Если считать по официальным эпидномерам, в Петербурге с начала эпидемии количество инфицированных уже перевалило за миллион. Что сейчас происходит в «ковидных» реанимациях, и почему власть не вводит жесткий локдаун, рассказал президент общероссийской Федерации анестезиологов-реаниматологов, профессор Константин Лебединский.
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