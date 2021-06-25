Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражение коронавирусом в России в половине случаев происходит дома.

«По результатам нашего эпидрасследования всех очагов, половина заражается коронавирусом в семье», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

В целом по стране заболеваемость в течение недели выросла в два раза, добавила Попова. «Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100 процентов, то есть мы в два раза выросли, и в настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах, но с разной интенсивностью».