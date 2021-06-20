По словам Александра Гинцбурга, глюкозное голодание возникает при занятиях спортом на выносливость — лыжами, длительным плаванием, бегом.
«Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. (…) Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», —
Как пояснил Александр Гинцбург, дефицит глюкозы в крови запускает в организме регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы, чтобы ее могли получить клетки головного мозга — без нее они долго не проживут.
Напомним, в Петербурге со следующей недели вводятся дополнительные коронавирусные ограничения. Также в Смольном предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от ковида 65% чиновников и сотрудников госпредприятий.
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