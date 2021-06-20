Как пояснил Александр Гинцбург, дефицит глюкозы в крови запускает в организме регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы, чтобы ее могли получить клетки головного мозга — без нее они долго не проживут.

Напомним, в Петербурге со следующей недели вводятся дополнительные коронавирусные ограничения. Также в Смольном предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от ковида 65% чиновников и сотрудников госпредприятий.