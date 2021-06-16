Научные сотрудники Пермского медицинского университета совместно с российской компанией «Промобот» разработали робота-экзаменатора с человеческой внешностью для обучения будущих врачей в медицинских вузах.
Главная задача робота — «сыграть» пациента на приеме у врача. А студенты-медики должны его «принять»: выслушать жалобы на здоровье, собрать анамнез, назначить анализы и дополнительные исследования, поставить диагноз и назначить лечение.
На роль пациентов иногда приглашают специальных актеров или сотрудников университета, однако, актер может неправильно «сыграть» симптомы, а преподавателю придется либо непрерывно наблюдать за процессом, либо пересматривать видеозаписи.
Как сообщают разработчики, робот сумеет оценить, правильно ли студент поставил диагноз. Кроме того, он может записать весь процесс работы на камеру, после чего отправить видео ответственному преподавателю. Сегодня такой экзамен робот может провести по 8 направлениям, включая кардиологию и онкологию.
Кроме этого, робот также может и обучать: он расскажет, как правильно проводить опрос пациента, какие уточняющие вопросы необходимо задать, какому заболеванию соответствуют те или иные симптомы.
«Сегодня мы произвели уже 20 таких роботов для медицинских вузов. Три из них уже работают в МГУ, пермском медуниверситете и новгородской медакадемии. До конца 2022 года мы планируем поставить в медицинские образовательные учреждения России и стран СНГ до 20 таких роботов и продолжить совершенствовать их функциональность», — комментирует директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.
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