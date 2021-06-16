Кроме этого, робот также может и обучать: он расскажет, как правильно проводить опрос пациента, какие уточняющие вопросы необходимо задать, какому заболеванию соответствуют те или иные симптомы.

«Сегодня мы произвели уже 20 таких роботов для медицинских вузов. Три из них уже работают в МГУ, пермском медуниверситете и новгородской медакадемии. До конца 2022 года мы планируем поставить в медицинские образовательные учреждения России и стран СНГ до 20 таких роботов и продолжить совершенствовать их функциональность», — комментирует директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.