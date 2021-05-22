В СПбГУ ученые создали 3D-биопринтер, с помощью которого можно печатать биологические ткани человека, сообщает ТАСС . В будущем изобретатели планируют печатать на устройстве органы, которые необходимы для трансплантаций.

Новая разработка отличается от предыдущих 3D-принтеров тем, что для ее работы нужен другой материал: вместо пластика используют биоматериалы и биополимеры, с помощью которых можно создавать биологические ткани (например, кожу для людей с ожогами и другими поражениями, требующими пересадки).

Для работы принтера очень важна чистота воздуха, поэтому в лабораториях используют специальный ламинарный шкаф для создания стерильных условий. Разработка также интересна тем, что ее можно будет поставить на стол и начать печатать без специальной подготовки. В СПбГУ заверили, что принтер будет дешевле зарубежных аналогов.