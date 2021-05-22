В СПбГУ ученые создали 3D-биопринтер, с помощью которого можно печатать биологические ткани человека, сообщает
Новая разработка отличается от предыдущих 3D-принтеров тем, что для ее работы нужен другой материал: вместо пластика используют биоматериалы и биополимеры, с помощью которых можно создавать биологические ткани (например, кожу для людей с ожогами и другими поражениями, требующими пересадки).
Для работы принтера очень важна чистота воздуха, поэтому в лабораториях используют специальный ламинарный шкаф для создания стерильных условий. Разработка также интересна тем, что ее можно будет поставить на стол и начать печатать без специальной подготовки. В СПбГУ заверили, что принтер будет дешевле зарубежных аналогов.
"3D-принтер позволит современным лабораториям "выращивать" ткани и проводить более точные исследования. Для него мы используем универсальный конструкционный профиль, а экструдеры (машины для формования пластичных материалов - Прим. ред.) создаем сами, что и уменьшает стоимость готового оборудования", - пояснил руководитель команды разработчиков устройства Тимура Аминева.
Помимо этого, новое устройство поможет ученым быстрее и эффективнее проводить исследования в лабораториях.
В настоящее время во многих странах ученые занимаются разработкой биопринтеров. Но в России пока нет компании, которая бы внедрила такие технологии в массовое производство. Известные модели стоят дорого, к тому же, почти все они имеют только один экструдер (устройство, которое и производит печать), которым невозможно напечатать достаточно точно биологические ткани.
Комментарии0