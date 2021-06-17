тепловой удар первая помощь
Фото
pixabay.com/

В летнее время мы стараемся проводить больше времени на улице и на природе. Загорая у воды, занимаясь садовыми работами на дачном участке, есть риск получить тепловой или солнечный удар.

Основные симптомы перегрева:

  • головная боль,

  • сонливость,

  • тяжесть в голове,

  • повышение температуры тела

- При тепловом и солнечном ударе многие допускают одну большую ошибку, — пьют жаропонижающие для снижения температуры. Никогда так не делайте. Они не работают,  — разъяснила врач-педиатр Надежда Чумак. — При солнечном и тепловом ударе температура тела повышается не от воспаления, то есть не от реакции иммунитета на разбушевавшиеся вирусы и бактерии, а от прямого нагревания оболочек мозга и «нулевых рецепторов», с которыми центр терморегуляции сверяет температуру и снаружи и внутри, и из полученной разницы нагревает все остальные части тела.

Жаропонижающие средства просто не способны охладить «нулевые рецепторы мозга», но оказывают дополнительную токсическую нагрузку на почки и печень, отмечает врач.

По ее словам, чтобы предотвратить отек мозга на фоне теплового удара, в первую очередь необходимо физическое охлаждение — надо принять прохладный душ или ванну, обтереть тело мокрой тканью.

- При этом не стоит пугаться дрожи в ответ на действие холода. Это нормально и не опасно, — поясняет Надежда Чумак.

Читайте также

Следующий важный этап при тепловом и солнечном ударе — восстановление водно-солевого баланса.

- Если у вас появилась тошнота или рвота, это, с одной стороны — признаки предотека мозга. А с другой — причина потери жидкости и солей.
Приём средства для регидратации поможет скомпенсировать баланс жидкости и солей, если он удерживается.

Врач отмечает, что если после этих двух шагов ваше состояние не улучшается, то следует обратиться в больницу для внутривенного введения солевых растворов и наблюдения специалистов.

Анна Майская