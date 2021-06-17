В летнее время мы стараемся проводить больше времени на улице и на природе. Загорая у воды, занимаясь садовыми работами на дачном участке, есть риск получить тепловой или солнечный удар.

Основные симптомы перегрева:

головная боль,

сонливость,

тяжесть в голове,

повышение температуры тела

- При тепловом и солнечном ударе многие допускают одну большую ошибку, — пьют жаропонижающие для снижения температуры. Никогда так не делайте. Они не работают, — разъяснила врач-педиатр Надежда Чумак. — При солнечном и тепловом ударе температура тела повышается не от воспаления, то есть не от реакции иммунитета на разбушевавшиеся вирусы и бактерии, а от прямого нагревания оболочек мозга и «нулевых рецепторов», с которыми центр терморегуляции сверяет температуру и снаружи и внутри, и из полученной разницы нагревает все остальные части тела.

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Жаропонижающие средства просто не способны охладить «нулевые рецепторы мозга», но оказывают дополнительную токсическую нагрузку на почки и печень, отмечает врач.

По ее словам, чтобы предотвратить отек мозга на фоне теплового удара, в первую очередь необходимо физическое охлаждение — надо принять прохладный душ или ванну, обтереть тело мокрой тканью.

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- При этом не стоит пугаться дрожи в ответ на действие холода. Это нормально и не опасно, — поясняет Надежда Чумак.