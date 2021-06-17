В летнее время мы стараемся проводить больше времени на улице и на природе. Загорая у воды, занимаясь садовыми работами на дачном участке, есть риск получить тепловой или солнечный удар.
Основные симптомы перегрева:
головная боль,
сонливость,
тяжесть в голове,
повышение температуры тела
- При тепловом и солнечном ударе многие допускают одну большую ошибку, — пьют жаропонижающие для снижения температуры. Никогда так не делайте. Они не работают, —
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Жаропонижающие средства просто не способны охладить «нулевые рецепторы мозга», но оказывают дополнительную токсическую нагрузку на почки и печень, отмечает врач.
По ее словам, чтобы предотвратить отек мозга на фоне теплового удара, в первую очередь необходимо физическое охлаждение — надо принять прохладный душ или ванну, обтереть тело мокрой тканью.
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- При этом не стоит пугаться дрожи в ответ на действие холода. Это нормально и не опасно, — поясняет Надежда Чумак.
Следующий важный этап при тепловом и солнечном ударе — восстановление водно-солевого баланса.
- Если у вас появилась тошнота или рвота, это, с одной стороны — признаки предотека мозга. А с другой — причина потери жидкости и солей.
Приём средства для регидратации поможет скомпенсировать баланс жидкости и солей, если он удерживается.
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Врач отмечает, что если после этих двух шагов ваше состояние не улучшается, то следует обратиться в больницу для внутривенного введения солевых растворов и наблюдения специалистов.
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