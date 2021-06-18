Действительно, содержимое тарелки может влиять на длительность больничного, признают диетологи. Ряд продуктов может улучшить состояние, а некоторые не стоит включать рацион пациента — в том числе, и при COVID-19.
- Одна из групп продуктов, которые отодвигают момент выздоровления, — это простые углеводы, — рассказала «Доктору Питеру» семейный нутрициолог, сертифицированный специалист в области питания Алена Козырева. — Это каши быстрого приготовления, картофель, сладости, сухофрукты, хлебобулочные и мучные изделия.
Эксперт отмечает, что усвоение углеводов требует участия очень дорогого в производстве гормона — инсулина.
- Для его синтеза и правильной работы нужны достаточно дефицитные микроэлементы, в частности цинк, — поясняет Алена Козырева. — Чем больше углеводов в рационе, тем больше потребность в инсулине, и тем выше расход цинка. Этот минерал — металл-многостаночник, он входит в состав более двухсот ферментов, которые контролируют не только углеводный обмен, но и процессы роста и размножения, антиоксидантной защиты и иммунного ответа — цинк отвечает за производство клеток адаптивного иммунитета. Это значит, что от него зависит, как хорошо будет работать наша иммунологическая память.
Не стоит во время ОРВИ, простуды, ковида, гриппа увлекаться молочными продуктами.
- Не только простые углеводы расходуют цинк через производство инсулина. Самый высокий инсулиновый индекс (то есть показатель интенсивности синтеза инсулина) — у молочных продуктов, — говорит Алена Козырева. — Поэтому в острый период респираторной инфекции молоко, кисломолочные продукты, творог и сыр лучше ограничить.
Пополнить запасы цинка в организме помогут тыквенные семечки, кунжут, кедровый орех и миндаль.
А вот куриный суп хоть и полезен, но не любой. Очень важно, из каких частей птицы он сварен.
- На выздоровление будет работать старый добрый костный бульон. Сразу оговоримся — костный и мясной бульон не одно и то же. Костный бульон долгой варки, как на холодец, почти не содержит жира, зато служит прекрасным источником витаминов А, Е и D, минералов: того же цинка, железа, магния, кремния. А самое ценное — это аминокислоты, в которых организм остро нуждается в начале иммунного ответа.
Что есть при ковиде:
Эксперт отмечает, что во время болезни стоит есть продукты, богатые аминокислотами (глутамин, глицин и цистеин), которые обладают противовоспалительным действием.
При заболеваниях, связанных с поражением легких, очень важно включать в рацион правильные полезные жиры. Они влияют на лёгочный сурфактант, обладающей бактерицидной и иммуномодулирующей функциями. Это прежде всего натуральные растительные жиры, не подвергавшиеся агрессивной термической обработке в процессе изготовления — оливковое масло, масла различных орехов, авокадо.
Помогут восстановиться организму также овощи с острым или горьковатым вкусом типа редьки или хрена, темноокрашенные ягоды и суперпродукты — куркума и имбирь.
Ранее исследователи выяснили, что для заболевших ковидом, крайне полезны будут продукты, содержащие цинк, селен и витамин D — в том числе для уменьшения последствий после выздоровления.
Цинк содержат:
мясо и субпродукты (печень, почки),
рыба и морепродукты,
яйца,
бобовые,
отруби, цельнозерновые продукты,
тыквенные семечки.
Пищевые источники селена:
рыба,
морепродукты,
печень,
яйца,
белки злаков (особенно пшеница твердых сортов),
чеснок.
Пищевые источники витамина D:
печень трески,
рыба морская жирная,
рыбные консервы (сардины, скумбрия, сельдь, лосось, тунец),
яйца,
печень,
сливочное масло.
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