Действительно, содержимое тарелки может влиять на длительность больничного, признают диетологи. Ряд продуктов может улучшить состояние, а некоторые не стоит включать рацион пациента — в том числе, и при COVID-19.

- Одна из групп продуктов, которые отодвигают момент выздоровления, — это простые углеводы, — рассказала «Доктору Питеру» семейный нутрициолог, сертифицированный специалист в области питания Алена Козырева. — Это каши быстрого приготовления, картофель, сладости, сухофрукты, хлебобулочные и мучные изделия.

Эксперт отмечает, что усвоение углеводов требует участия очень дорогого в производстве гормона — инсулина.

- Для его синтеза и правильной работы нужны достаточно дефицитные микроэлементы, в частности цинк, — поясняет Алена Козырева. — Чем больше углеводов в рационе, тем больше потребность в инсулине, и тем выше расход цинка. Этот минерал — металл-многостаночник, он входит в состав более двухсот ферментов, которые контролируют не только углеводный обмен, но и процессы роста и размножения, антиоксидантной защиты и иммунного ответа — цинк отвечает за производство клеток адаптивного иммунитета. Это значит, что от него зависит, как хорошо будет работать наша иммунологическая память.