1. Обязательно следите за порцией. Съедать полкилограмма черешни за один присест — это слишком. Приемлемо — горсть ягод в день.



2. Не ешьте ягоды на голодный желудок. Фруктоза сразу же попадает в кровь и начинается выработка инсулина, который старается снизить уровень глюкозы.

«Организм требует продолжения банкета, потому что поступление фруктозы для него сигнал, что настало время для летних заготовок жира», — поясняет Зухра Павлова.

3. Есть ягоды надо сразу после завтрака, обеда или ужина, но не в промежутках между ними. В этом случае они даже помогут наращивать мышцы.

Но надо помнить о соблюдении базового баланса белков, жиров и углеводов — 30/30/40. Возможны небольшие колебания в объемах.

4. Добавляйте к ягодам и фруктам белок. Тогда организм начнет вырабатывать гормон соматостатин, который подавляет рост жировой ткани и способствует росту мышечной. Но только в случае, если вы занимаетесь спортом, а не лежите на диване.