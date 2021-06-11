Оказывается, ягоды — вовсе не безобидный легкий перекус. Клубника, черешня, вишня, абрикосы, которые в июне продаются на каждом углу и доступны по цене, очень даже способны добавить вам лишних килограммов. Все дело во фруктозе. Она служит для накопления энергии, в отличие от глюкозы, производящей ее, рассказала в своем
«Через короткое время после приема ягод мы снова чувствуем голод — чтобы начать снова запасать энергию. Так эволюция позаботилась о нас, чтобы мы летом не теряли время зря, а копили жирок», — отмечает врач и предлагает соблюдать лишь несколько правил — как надо есть ягоды без последствий для организма.
1. Обязательно следите за порцией. Съедать полкилограмма черешни за один присест — это слишком. Приемлемо — горсть ягод в день.
2. Не ешьте ягоды на голодный желудок. Фруктоза сразу же попадает в кровь и начинается выработка инсулина, который старается снизить уровень глюкозы.
«Организм требует продолжения банкета, потому что поступление фруктозы для него сигнал, что настало время для летних заготовок жира», — поясняет Зухра Павлова.
3. Есть ягоды надо сразу после завтрака, обеда или ужина, но не в промежутках между ними. В этом случае они даже помогут наращивать мышцы.
Но надо помнить о соблюдении базового баланса белков, жиров и углеводов — 30/30/40. Возможны небольшие колебания в объемах.
4. Добавляйте к ягодам и фруктам белок. Тогда организм начнет вырабатывать гормон соматостатин, который подавляет рост жировой ткани и способствует росту мышечной. Но только в случае, если вы занимаетесь спортом, а не лежите на диване.
5. Не давите сок из ягод — ешьте их в натуральном виде.
Сок опасен тем, что можно переесть калорий. Каждый стакан можно считать как десерт — круассан или эклер.
«Свежевыжатые соки в ежедневном рационе — короткий путь к подагре. Это очень тяжелое заболевание, боль от которого не унять даже таблетками», — говорит врач.
6. Смузи из ягод — тоже не лучший вариант. Пить его каждый день не стоит, отмечает Зухра Павлова.
«Для фруктов и ягод важно пережевывание, смачивание слюной. Смузи этого не требует, и мы пропускаем необходимую фазу пищеварения», — поясняет врач.
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