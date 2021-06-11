Жаркие дни — непростое испытание для тех, кто с трудом переносит температуру воздуха выше +25, особенно, если дома и в офисе нет кондиционеров. Главное правило — не перегреваться, и сохранять комфортное состояние. Вот несколько советов — как пережить жару.
1. Лайфхак в жару для дома
Если в течение дня держать занавески или жалюзи в доме закрытыми, солнечный свет не будет попадать внутрь, и помещение не нагреется. Когда вы уходите на работу, задерните шторы — важно, чтобы они были плотными, во всех комнатах, окна которых выходят на солнечную сторону. Когда вы отправитесь спать, в вашей комнате будет намного прохладнее, чем если бы шторы были открыты весь день.
Еще один способ — шторы в комнатах можно намочить с помощью пульверизатора чистой прохладной водой, это поможет в жару.
2. Лайфхак в жару для улицы
Налейте в пластиковую бутылку воду и положите ее в морозилку на несколько часов. Перед выходом из дома на работу или по делам, в магазин, возьмите ее с собой. Вода в бутылке еще долго будет оставаться холодной. В воду можно положить ягоды или кусочки фруктов. Этот напиток понравится не только взрослым, но и детям. Но не пейте его очень холодным.
3. Одежда в жару
Лучше всего выбирать свободную и легкую одежду светлых тонов, чтобы позволить телу дышать. Не удивляйтесь — но лучший выбор, если придется долго быть на улице — длинный рукав и ни в коем случае не 100% хлопок.
Ткань из синтетики (лучше — вискозы) в жару даже полезнее хлопковой, но при условии, что она имеет хорошую воздухопроницаемость. Синтетика позволяет испариться поту, и если намокнет, тут же высохнет. Лучше всего использовать свободную одежду из тканей смешанного типа.
4. Вентилятор в жару
Вентилятор — доступная альтернатива кондиционеру, но главная проблема — он не охлаждает воздух, а только «разгоняет» его по помещению. Поэтому лучший способ использовать вентилятор, особенно ночью, — это открыть окно и расположить вентилятор так, чтобы он выдувал горячий воздух из окна. В других комнатах при этом надо тоже открыть окна.
Еще один лайфхак с вентилятором — поставить перед ним большой таз с холодной водой. Это позволит охладить воздух в помещении примерно на 2 градуса. Надо только следить за уровнем воды и периодически добавлять ее в таз.
5. Лайфхак — как быстро охладиться в жару
Намочите запястья холодной водой (можно водой из той бутылки из пункта 2). Это сразу же понизит температуру тела. Можно просто приложить к запястьям влажную салфетку или ту же самую бутылку ледяной воды. Если ночью в жару очень тяжело спать из-за духоты — намочите полотенце холодной водой и оберните им лодыжки, можно и запястья. Сразу станет легче.
6. Лайфхак — как спать в жару
Логично заменить «зимнее» одеяло на летнее в жаркое время года, или даже на легкий плед или простыню. Выбирайте и правильное постельное белье — например, из сатина или натурального шелка. Эти ткани гладкие, скользящие, быстрее остывают и создают ощущение прохлады. Хорошим решением будет выбор в пользу натуральных легких тканей — например, облегченного хлопка и льна, гигроскопичного и дышащего. Добавим, что поможет уснуть в жару и прохладный душ перед сном.
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