Жаркие дни — непростое испытание для тех, кто с трудом переносит температуру воздуха выше +25, особенно, если дома и в офисе нет кондиционеров. Главное правило — не перегреваться, и сохранять комфортное состояние. Вот несколько советов — как пережить жару.

1. Лайфхак в жару для дома

Если в течение дня держать занавески или жалюзи в доме закрытыми, солнечный свет не будет попадать внутрь, и помещение не нагреется. Когда вы уходите на работу, задерните шторы — важно, чтобы они были плотными, во всех комнатах, окна которых выходят на солнечную сторону. Когда вы отправитесь спать, в вашей комнате будет намного прохладнее, чем если бы шторы были открыты весь день.

Еще один способ — шторы в комнатах можно намочить с помощью пульверизатора чистой прохладной водой, это поможет в жару.

2. Лайфхак в жару для улицы

Налейте в пластиковую бутылку воду и положите ее в морозилку на несколько часов. Перед выходом из дома на работу или по делам, в магазин, возьмите ее с собой. Вода в бутылке еще долго будет оставаться холодной. В воду можно положить ягоды или кусочки фруктов. Этот напиток понравится не только взрослым, но и детям. Но не пейте его очень холодным.