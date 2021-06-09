В Кении большинство местных жителей спешат вакцинироваться от коронавируса, поэтому медучреждения решили извлечь выгоду из ситуации. Как сообщает портал Vice, в стране не хватает вакцин, а в некоторых клиниках медработники наживаются на кенийцах: вводят им неизвестные препараты, заставляя платить за вакцинацию.

Согласно законодательству, всем местным жителям полагается бесплатная вакцинация препаратом от компании AstraZeneca в аккредитованных медицинских учреждениях по всей Восточной Африке.