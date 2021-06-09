В Кении большинство местных жителей спешат вакцинироваться от коронавируса, поэтому медучреждения решили извлечь выгоду из ситуации. Как
Согласно законодательству, всем местным жителям полагается бесплатная вакцинация препаратом от компании AstraZeneca в аккредитованных медицинских учреждениях по всей Восточной Африке.
Министр здравоохранения Кении Мутхай Кагве предостерег людей от оплаты вакцины против COVID-19. «Я хочу предупредить, что вакцинация бесплатна и никто не должен брать с вас за нее деньги. Такие действия незаконны, и есть вероятность, что вы не привиты качественными вакцинами. Есть все шансы, что вместо лекарства вам вводят воду, а вы платите за это», — сказал он.
В Кении привиться можно в 662 межучреждениях, из них 319 — это государственные клиники. Власти не сообщают, в каких именно прививочных пунктах медики занимаются незаконной продажей непонятных коронавирусных вакцин. Но, по словам министра здравоохранения, следователи из Управления уголовных расследований (DCI) «проникли на некоторые объекты» и начали уголовное расследование.
В своем обращении Кагве также отметил, что правительство отслеживает продажу поддельных прививочных сертификатов — они стали появляться на черном рынке. В ноябре 2020 года 21 кенийец был арестован по прибытии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после того, как у них были обнаружены поддельные справки. Впоследствии Кения получила визовый запрет от ОАЭ.
Ранее «Доктор Питер» писал, что в даркнете IT-специалисты обнаружили множество объявлений о продаже коронавирусных вакцин. Можно купить якобы американскую Johnson & Johnson, британско-шведскую AstraZeneca и китайскую Sinopharm. Есть в продаже даже российский «Спутник V». Минимальная цена — 500 долларов за одну дозу. Помимо вакцин, продавцы предлагают поддельные сертификаты о пройденной вакцинации или справки об отрицательных ПЦР-тестах.
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