Итальянские дрессировщики против COVID-19. Как сделать прививку иностранцу в Петербурге

Шесть итальянских артистов цирка Чинизелли привились от коронавируса в Петербурге в конце февраля — сразу после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проживающих в России иностранцев не будут вакцинировать. В стране до сих пор действует этот запрет, но как выяснил «Доктор Питер», в городе уже давно идет тихая вакцинация иностранных граждан. Правда, знают о ней единицы.

В очереди — артисты и айтишник

«Первыми в труппе получили вакцину дрессировщик экзотических животных Иван Дефорж и дрессировщики слонов Коррало и Сьюзан Тоньи», - радостно сообщала администрация цирка в конце февраля 2021 года, - «на очереди другие артисты труппы». Как рассказали сегодня «Доктору Питеру» в цирке, чтобы привить от ковида итальянских артистов, руководству пришлось писать официальные письма в городской и районный комздрав, и только потом циркачей пригласили в поликлинику на вакцинацию.

Американский айтишник Билл, который живет в Петербурге, но документа — временного вида на жительство не имеет, получил вакцину «Спутник V» в частной клинике в начале марта, получив до этого отказ в трех других медцентрах.

- Меня осмотрел врач, говорящий на английском языке, - рассказывает Билл. - Я получил первую дозу, и поделился этой воодушевляющей новостью на форуме, где общаются иностранцы, живущие в Петербурге. Моему примеру решили последовать другие, но все получили отказ. В медцентрах им заявили, что вышло какое-то распоряжение правительства, которое запретило вакцинировать иностранных граждан. Я сам оказался в тупике — ведь первую дозу мне каким-то чудом сделать удалось, а вот с получением второй начались проблемы. В результате в одной из клиники я заплатил около ста евро, чтобы мне сделали второй укол.

«Какое-то распоряжение правительства» - это заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о приоритете вакцинации россиян и запрете прививать иностранцев. Но при этом есть устные договоренности и рекомендации, благодаря которым иностранный гражданин все-таки имеет шанс получить прививку от коронавируса в России.

Если сильно захотеть, то можно

Сегодня, как рассказали «Доктору Питеру» в комздраве, проблем с получением прививки у иностранца быть не должно. В любом пункте вакцинации его примут, если он предоставит определенный пакет документов, так как «вакцинацию могут пройти лица, имеющие ВНЖ в России, либо разрешение на временное проживание и полис ОМС». При этом, безусловным приоритетом для Минздрава является вакцинация российских граждан. То есть при возникновении дефицита вакцины, иностранцам в прививке могут отказать.

«Доктор Питер» позвонил на «горячую линию» по COVID-19 по единому федеральному номеру 122. Оператор пояснил, что иностранный гражданин может получить бесплатную прививку в любой поликлинике или центре вакцинации, если «предоставит полис ОМС, СНИЛС, паспорт иностранного государства, либо иной заменяющий его документ».

На деле — система работает выборочно: по принципу «с кем договоришься» и «кому повезет». В Петербурге нет четкого законного пути, которым может воспользоваться иностранец, чтобы получить вакцину от COVID-19. Этот процесс никак юридически не урегулирован. Поэтому складывается впечатление, что частные клиники сами придумывают себе правила и строго им следуют. К примеру, в клинике «Скандинавия» иностранных граждан не вакцинируют совсем. Как сообщили «Доктору Питеру», «по распоряжению Минздрава прививку может получить только российский гражданин, так как вакцина бесплатная и мы отчитываемся за нее перед Минздравом».

В «Лахта Клиника» «Доктору Питеру» рассказали, что по согласованию с петербургским комздравом вот уже почти две недели прививают от коронавируса иностранных граждан — правда, только тех, у кого есть ВНЖ- вид на жительство или РВП - разрешение на проживание. Пункт вакцинации расположен на пятом этаже ТК «Невский центр» - консультация врача и вакцина бесплатны. В самой клинике осмотр врача уже стоит 95 евро, сама прививка бесплатна.

Важно: для прививки от COVID-19 иностранец обязан предоставить полис ОМС. Почему требуется обязательная медицинская страховка, неясно. Может быть, причина в том,что осмотр врача проводится за счет средств фонда ОМС, сама же вакцина закупается за деньги федерального бюджета. Так или иначе, вида на жительство (ВНЖ) или рабочего патента (РВП) для прививки недостаточно.

Справка

Городские власти готовятся к проведению вакцинации от коронавируса среди иностранных студентов. По словам вице-губернатора города Владимира Княгинина, власти ожидают, что решение об этом в ближайшее время примут на уровне правительства РФ. В Смольном говорят, что вакцинация иностранных студентов не приведет к нехватке вакцины для горожан, поскольку в Петербурге около 30 тысяч иностранных студентов и вакцина поступает в город в достаточном объеме.

Мигранты летят из Ташкента уже с прививкой

В докоранавирусную эпоху в Петербурге проживало по разным оценкам от 500 тысяч до 800 тысяч мигрантов из Узбекистана. Это была самая многочисленная диаспора в Петербурге. Сейчас, по данным узбекской диаспоры, в городе живет около 150 тысяч человек. Таджиков в разы меньше — около 20-30 тысяч человек. О том, сколько мигрантов переболело коронавирусом, не узнает теперь никто — многие работают в продуктовых магазинах, на рынках, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Как рассказал «Доктору Питеру» Равшан Курбанов, представитель узбекской диаспоры, пока больших проблем с вакцинацией мигрантов он не видит.

- В Ташкенте уже началась массовая вакцинация, часть людей прилетает в Москву и Петербург на чартерных рейсах, уже сделав прививку. В любом случае, каждый приезжающий должен сделать тест на коронавирус и какое-то время посидеть на карантине, пока будет готов результат. Работодатели сами решают, отправлять им своих работников на вакцинацию или нет. Они же и договариваются с клиниками, платят, чтобы люди получили вакцину. Но такие истории единичны.

Ирина Фигурина

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