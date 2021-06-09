Специалисты, которые также считаются «дефицитными» на рынке труда, — представители «зеленой» профессии — экологи. Этот тренд наблюдается не только в России, но и в мире. Зарплаты экологов в России, правда, пока не очень высокие — от 60 тысяч рублей.

Среди востребованных профессий будущего аналитики назвали специалистов навигации и строительства в условиях Арктики. Зарплата таких сотрудников, а чаще они работают вахтовым методом, могут быть около 160 тысяч рублей. Остаются перспективными и те специалисты, кто учился робототехнике. Они зарабатывают до 90 тысяч рублей.

Из новых профессий на рынке труда — пилот дрона, спрос на них стабильно растет. Зарплату им предлагают около 50 тысяч рублей в месяц. В два раза больше может зарабатывать специалист по кибербезопасности — 100 тысяч.

Бурное развитие цифровых технологий привело также к тому, что работодатели довольно часто ищут специалистов 3D-печати, дизайнеров виртуальной реальности и VR-архитекторов. Их зарплаты сравнимы с доходом инженера.