Самые востребованные профессии в России вычислили аналитики сайта по поиску работы,
Рейтинг возглавляют медики. Самыми востребованными оказались врачи дистанционной медицины — спрос на них вырос в пять раз за время пандемии, а также терапевты и педиатры, говорится в отчете. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей.
Телемедицина — один из наиболее быстрорастущих сегментов здравоохранения в мире. Это дистанционное предоставление медицинских услуг (например, мониторинг состояния пациента и консультации). Ее основа — использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.
Специалисты, которые также считаются «дефицитными» на рынке труда, — представители «зеленой» профессии — экологи. Этот тренд наблюдается не только в России, но и в мире. Зарплаты экологов в России, правда, пока не очень высокие — от 60 тысяч рублей.
Среди востребованных профессий будущего аналитики назвали специалистов навигации и строительства в условиях Арктики. Зарплата таких сотрудников, а чаще они работают вахтовым методом, могут быть около 160 тысяч рублей. Остаются перспективными и те специалисты, кто учился робототехнике. Они зарабатывают до 90 тысяч рублей.
Из новых профессий на рынке труда — пилот дрона, спрос на них стабильно растет. Зарплату им предлагают около 50 тысяч рублей в месяц. В два раза больше может зарабатывать специалист по кибербезопасности — 100 тысяч.
Бурное развитие цифровых технологий привело также к тому, что работодатели довольно часто ищут специалистов 3D-печати, дизайнеров виртуальной реальности и VR-архитекторов. Их зарплаты сравнимы с доходом инженера.
В Сети уже отреагировали на выводы аналитиков по поводу самых востребованных профессий в России. Многие иронизируют, что больше популярных блогеров зарабатывать в нашей стране довольно сложно.
«Судя по Петербургскому экономическому форуму, самая востребованная профессия — спикер из TikTok. Всего-то надо — за хорошие деньги на полу поваляться и озвучить пару глупостей», — пишут россияне.
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