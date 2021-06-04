Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2. Об этом сообщает India Today , ссылаясь на исследование ученых Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Выявленная экспертами новая линия включает в себя сразу три штамма коронавируса. В стране зафиксировали 63 зараженных так называемой прорывной инфекции (когда после вакцинации человек заражается болезнью, которую должна предотвратить прививка). Из 63 человек (41 мужчина и 22 женщины) 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 — одну.