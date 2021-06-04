Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2. Об этом сообщает
Выявленная экспертами новая линия включает в себя сразу три штамма коронавируса. В стране зафиксировали 63 зараженных так называемой прорывной инфекции (когда после вакцинации человек заражается болезнью, которую должна предотвратить прививка). Из 63 человек (41 мужчина и 22 женщины) 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 — одну.
Также известно, что 10 человек привились вакциной Covishield, а 53 — Covaxin. Средний возраст пациентов — 37 лет. Ни у кого не было сопутствующих заболеваний.
«Вариант B.1.617, впервые обнаруженный в Индии, был разделен на три линии. Одна из них, вариант B.1.617.2 оказался преобладающей линией в 23 образцах (63,9%). Из них 12 относились к группе полностью вакцинированных людей, а 11 — к группе частично вакцинированных. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно», — говорится в отчете.
Эпидемия в Индии уже унесла тысячи жизней, местные жители различными способами пытаются избежать заражения. Так, заключенные 9 тюрем в Индии отказались выходить на свободу по УДО из-за пандемии. Они считают, что оставаться за решеткой гораздо безопаснее.
Больницы переполнены, пациентам не хватает коек, лекарств и кислорода. Но врачи все равно пытаются развлекать зараженных — медики, не снимая СИЗов, танцуют для лежачих на ИВЛ.
Чтобы излечиться от инфекции или же не заразиться ею, индийцы стали прибегать к весьма своеобразным способам защиты: так, некоторые наносят коровий навоз на все тело, ждут, пока он высохнет, а затем обмываются молоком. Для большего эффекта местные жители обнимают коров или занимаются рядом с ними йогой.
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