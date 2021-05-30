Житель Индии Кунвар Сингх, заболевший COVID-19, умер в больнице Газиабада (город рядом с Дели) от токсемии (отравление организма, вызванное наличием в крови токсинов). Это случилось вечером в пятницу, 29 мая,
По словам врачей Harsh Hospital, в этой клинике сейчас проходит лечение еще один 59-летний мужчина, у которого также была выявлена «желтая плесень». Из-за грибковой инфекции этот пациент уже лишился половины челюсти, хотя, как отмечают доктора, у него уровень инфекции меньше, чем у погибшего.
По данным индийских властей, в Газиабаде на сегодня зарегистрировано 65 пациентов с грибковой инфекцией на фоне COVID-19, из них 31 человек выздоровел, а 33 еще лечатся в разных больницах.
О распространении в Индии смертельной грибковой инфекции стало известно в мае. Так называемый «черный гриб» поражает выздоровевших от коронавирусной инфекции, может распространяться через кровоток и поражать различные органы, включая легкие, мозг, почки, селезенку, сердце. Также «Доктор Питер» писал, что тысячи индусов из-за мукормикоза (опасной грибковой инфекции, которую также называют «черной плесенью») лишаются зрения — медики вынуждены удалять инфицированным глаза, чтобы инфекция не проникла в мозг.
Напомним, вчера стало известно о появлении во Вьетнаме нового варианта коронавируса — гибрида британского и индийского штаммов. Как сообщают в минздраве страны, он более заразный и легко передается воздушным путем.
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