Из-за бус на шее пятилетняя девочка едва не лишилась глаза. Инцидент произошел во время игры. Малышка играла в догонялки с другими детьми, но споткнулась и упала. При падении бусинка с украшения попала девочке в глаз и сильно повредила его.

В поликлинике по месту жительства и в областной больнице малышке помочь не смогли. Тогда девочку направили в МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова. Там ее осмотрел заведующий детским отделением, после чего маленькую пациентку немедленно провели в операционную.