Из-за бус на шее пятилетняя девочка едва не лишилась глаза. Инцидент произошел во время игры. Малышка играла в догонялки с другими детьми, но споткнулась и упала. При падении бусинка с украшения попала девочке в глаз и сильно повредила его.
В поликлинике по месту жительства и в областной больнице малышке помочь не смогли. Тогда девочку направили в МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова. Там ее осмотрел заведующий детским отделением, после чего маленькую пациентку немедленно провели в операционную.
«Девочка поступила к нам с проникающим ранением роговицы и выпадением радужки. Кроме того, у нее была гифема — кровяной отёк, — объяснил заведующий детским отделением Сергей Ефимов. — Операция проходила под общим наркозом и заняла около 35 минут. Мы вернули радужку на место, удалили кровь и полностью восстановили переднюю камеру глаза. Наложили швы на роговицу и через несколько дней отпустили домой».
Медикам удалось исправить все повреждения глаза и сохранить девочке зрачок. На момент выписки зрение ребенка на поврежденном глазу составило 30-40%. «Есть вероятность, что оно ещё восстановится», — говорят врачи.
Сейчас девочка восстанавливается после травмы. Через месяц ее ожидает повторный визит в медучреждение — офтальмологи снимут швы и оценят состояние поврежденного глаза.
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