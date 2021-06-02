Ученые обнаружили часть мозга, которая отвечает за материнский инстинкт

Кормит, согревает, следит за здоровьем, дарит ласку — без материнской заботы младенцу обойтись очень сложно. Материнский инстинкт характерен для всех млекопитающих, но почему он отсутствует у некоторых особей? И можно ли «разбудить» материнский инстинкт у отцов? У японских ученых, похоже, есть ответы на эти вопросы.
Нейрофизиолог
«Мы обнаружили, что у матерей в послеродовом периоде плотность кальцитонина (гормона, отвечающего за баланс кальция и фосфора) в четыре раза выше, чем у нерожавших самок. При этом пик роста гормона приходится на дни, после появления младенцев на свет», — объяснили свои наблюдения ученые.
Кальцитонин влияет на группу нейронов, которые, как выяснилось, запускают материнский инстинкт. Нейрофизиологи заблокировали эти нейроны и пришли к выводу, что самка моментально теряет интерес к своему потомству. Мыши не согревают детенышей, не возвращают их в гнездо и бросают щенков одних при первой же опасности, тогда как обычно матери готовы рисковать жизнью, защищая своих детей.
Активация нейронов у самцов приводит к тому, что отцы начинают больше заботиться о малышах, не бросают их в одиночестве. Если принудительно «включить» эту часть мозга у нерожавших самок, у них проявляется тяга заботиться о чужом потомстве.
Закрепить успех Куми Курода и коллеги собираются на приматах. У них так же планируют «включать» и «выключать» особые нейроны, чтобы изучить поведение ближайших родственников человека в природе.
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