Ученые обнаружили часть мозга, которая отвечает за материнский инстинкт

Кормит, согревает, следит за здоровьем, дарит ласку — без материнской заботы младенцу обойтись очень сложно. Материнский инстинкт характерен для всех млекопитающих, но почему он отсутствует у некоторых особей? И можно ли «разбудить» материнский инстинкт у отцов? У японских ученых, похоже, есть ответы на эти вопросы.

Нейрофизиолог Куми Курода из Исследовательского центра RIKEN Японии и ее коллеги открыли область мозга, которая отвечает за появление и проявление материнской заботы. Особые нейроны располагаются в преоптической области гипоталамуса: она отвечает за управление половым поведением, раздражается на изменения температуры. Этот участок еще и позволяет нам чувствовать жажду.