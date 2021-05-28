В декабре прошлого года испанские медики проследили за распространением коронавирусной инфекции на одном из музыкальных фестивалей. Мероприятие проходило в Барселоне. Оно никак не повлияло на темпы распространения инфекции, пишет TACC . Статья экспертов опубликована в в журнале The Lancet Infectious Diseases .

«Мы получили первые свидетельства того, что концерты в закрытых помещениях можно проводить, не опасаясь, что они повысят скорость распространения инфекции. С другой стороны, важно понимать, что мы организовали эти опыты в то время, когда число зараженных в Испании было относительно низким. Поэтому мы допускаем, что в других ситуациях может происходить обратное», — заявил научный сотрудник Университетского госпиталя Жерманс Триас и Пуйоль в Бадалоне (Испания) Хосеп Ллибре, чьи слова приводит пресс-служба журнала.