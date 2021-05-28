В декабре прошлого года испанские медики проследили за распространением коронавирусной инфекции на одном из музыкальных фестивалей. Мероприятие проходило в Барселоне. Оно никак не повлияло на темпы распространения инфекции, пишет
«Мы получили первые свидетельства того, что концерты в закрытых помещениях можно проводить, не опасаясь, что они повысят скорость распространения инфекции. С другой стороны, важно понимать, что мы организовали эти опыты в то время, когда число зараженных в Испании было относительно низким. Поэтому мы допускаем, что в других ситуациях может происходить обратное», — заявил научный сотрудник Университетского госпиталя Жерманс Триас и Пуйоль в Бадалоне (Испания) Хосеп Ллибре, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как проходил эксперимент
Перед началом концерта медики разделили всех участников на две группы. Половина участников отправилась домой, а вторая половина осталась на концерте. Образцы биоматериала медики взяли у обеих групп три раза: перед концертом, после него и через 8 дней.
Чтобы лучше отследить пути передачи инфекции, всем участникам эксперимента установили на телефоны специальную программу, которая отслеживала их контакты с окружающими.
Эксперимент показал: изначально все участники были здоровы, однако через 8 дней коронавирусную инфекцию обнаружили у добровольцев обеих групп. Заболели 3% участников концерта и 3% тех, кто отправился домой.
Проанализировав все данные ученые пришли к выводу, что присутствие на концерте никак не повлияло на распространение инфекции. Это касается и других общественных мероприятий, добавили исследователи.
«Отмена всех публичных мероприятий сыграла огромную роль в подавлении первых вспышек COVID-19, однако эти меры лишили мировую экономику огромных средств. В частности, только одна Испания потеряла €5,5 млрд. Современные системы тестирования, способные получить результат за 30 минут, можно использовать в качестве средства для проверки посетителей подобных мероприятий. Это позволит проводить их с минимальным риском», — подытожил Борис Револло, коллега Ллибре по госпиталю.
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