Перенесшие COVID-19 остаются под защитой антител даже почти через год после выздоровления. К таким выводам пришли ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Результаты исследований показали , что иммунные клетки в костном мозге по-прежнему вырабатывают антитела - даже после снижения их уровня в крови. Нейтрализующие антитела работали и через 11 месяцев после ковида, и, возможно, их действие может быть пожизненным. Пока доказать это невозможно - прошло слишком мало времени.

"Прошлой осенью появились сообщения о том, что антитела быстро ослабевают после заражения и иммунитет после ковида недолговечен», - сказал старший автор исследования, доктор Али Эллебеди, доцент кафедры патологии и иммунологии. - Но это неправильная интерпретация данных. Понижение уровня антител после острой инфекции является нормальным, но он не падает до нуля. А сейчас есть данные, что клетки, продуцирующие антитела, продолжают работать и через 11 месяцев после появления первых симптомов ковида. Возможно, они будут вырабатывать их всю оставшуюся жизнь".