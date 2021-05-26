Перенесшие COVID-19 остаются под защитой антител даже почти через год после выздоровления. К таким выводам пришли ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе.
"Прошлой осенью появились сообщения о том, что антитела быстро ослабевают после заражения и иммунитет после ковида недолговечен», - сказал старший автор исследования, доктор Али Эллебеди, доцент кафедры патологии и иммунологии. - Но это неправильная интерпретация данных. Понижение уровня антител после острой инфекции является нормальным, но он не падает до нуля. А сейчас есть данные, что клетки, продуцирующие антитела, продолжают работать и через 11 месяцев после появления первых симптомов ковида. Возможно, они будут вырабатывать их всю оставшуюся жизнь".
При инфицировании коронавирусом образуются иммунные клетки, их число сокращается, уровень антител снижается, поясняют ученые. Но часть этих иммунных клеток оказывается "долгоиграющими" и остаются в резерве. Большинство из них "мигрируют" в костный мозг, объяснил Эллебеди. "Эти клетки секретируют антитела против ковида с тех пор, как инфекция исчезла, и будут продолжать делать это бесконечно".
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, участвовали 77 человек, переболевших COVID-19. Только шесть из их были госпитализированы, остальные перенесли заболевание в легкой форме. Добровольцы сдавали кровь каждые три месяца - уровень антител снизился у всех, но не до нуля. Кроме того, у 18 участников исследования через 7 месяцев после заражения взяли образцы костного мозга, а спустя 4 месяца - еще раз. Результаты их анализов сравнивали с образцами, предоставленными 11 людьми, у которых никогда не было положительных результатов на COVID-19. В итоге у 15 пациентов через 7 месяцев после перенесенного ковида в костном мозге были обнаружены "долгоиграющие" иммунные клетки, которые вырабатывали антитела против коронавируса.
Исследователи отмечают, что после легкого и среднего ковида защита от коронавируса может быть пожизненной, но в случае с тяжелыми пациентами "все может пойти по другому пути".
«Воспаление играет важную роль во время тяжелого ковида, и может привести к нарушению иммунного ответа", - отмечает один из авторов исследования, иммунолог Джексон Тернер.
Ранее российские ученые заявляли, что говорить о пожизненном иммунитете от коронавируса пока рано, вопрос еще будет тщательно изучаться. Достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу пока нет, сообщал вирусолог Анатолий Альтштейн.
© ДокторПитер
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