Вакцину Pfizer/BioNTech впервые использовали не в стране, где ее зарегистрировали — в США, а в больницах Великобритании — Ковентри и Уорикшир. Первыми дозу одобренной и утвержденной вакцины получили пожилые люди с высоким риском заражения COVID-19 и развития тяжелых осложнений. «Пионерами» стали 90-летняя Маргарет Кинан и 81-летний Вильям Шекспир. После прививки пациенты чувствовали себя хорошо, не страдали от побочных эффектов, и не заразились вирусом.
- Вильям был благодарен за возможность стать одним из первых людей в мире, кого привили одобренной вакциной от COVID-19, —
Однако на днях мужчина скончался в той же больнице, где проходил вакцинацию. Причиной смерти врачи называют инсульт. Медики не склонны связывать прививку и тяжелую болезнь. Однако, как стало известно, некоторые одобренные и признанные в Европе и США вакцины могут провоцировать развитие инсульта. Накануне стало известно, что от заболевания в Великобритании скончалась 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице.
Появились данные и о смертях после вакцинации российской «ЭпиВакКороной». В фокус-группе участвовали 807 человек. 37 из них заразились коронавирусом, двоих спасти не удалось.
Комментарии0