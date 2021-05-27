Вакцину Pfizer/BioNTech впервые использовали не в стране, где ее зарегистрировали — в США, а в больницах Великобритании — Ковентри и Уорикшир. Первыми дозу одобренной и утвержденной вакцины получили пожилые люди с высоким риском заражения COVID-19 и развития тяжелых осложнений. «Пионерами» стали 90-летняя Маргарет Кинан и 81-летний Вильям Шекспир. После прививки пациенты чувствовали себя хорошо, не страдали от побочных эффектов, и не заразились вирусом.

- Вильям был благодарен за возможность стать одним из первых людей в мире, кого привили одобренной вакциной от COVID-19, — рассказала его вдова Джой. — Он очень гордился этим, ему нравилось внимание и то, что он может положительно повлиять на жизни других людей, которые опасаются вакцинации. Вильям часто говорил с людьми и призывал всех сделать прививку.