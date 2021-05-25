Мы привыкли, что зевота — это банальное проявление сонливости и усталости. Но в некоторых случаях слишком частые зевки могут быть тревожными звоночками, заявил врач-невролог Александр Евдокимов.

«Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания. Если вы стали часто замечать у себя зевание, есть повод задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, о режиме труда и отдыха», — рассказал эксперт «Пятому каналу» .

Если вы периодически зеваете после плотного обеда, перед сном или в душном помещение, то повода для беспокойства нет, уверяет эксперт. В это время мозг насыщается кислородом. Помимо этого человек может зевать во время перелетов — таким способом организм может справляться с резкими перепадами давления.