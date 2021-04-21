Простое пятиминутное упражнение для снижения давления посоветовала кардиолог

Снизить артериальное давление без таблеток в домашних условиях можно, выполняя несложное дыхательное упражнение. Выполнять его можно сидя и лежа, но ежедневно, только тогда будет эффект, рассказала врач-кардиолог.

Дыхательная гимнастика в домашних условиях может помочь понизить артериальное давление и нормализовать пульс, заявила на своем YouTube-канале врач-кардиолог Мария Чайковская. Простое пятиминутное упражнение надо выполнять три раза раз в день и не лениться делать его регулярно, тогда уже через полтора месяца можно заметить стабильный эффект.

"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую — на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вход через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться. Полностью сосредоточьтесь на своем дыхании: вдыхайте медленно и глубоко. Дышать нужно шесть раз в минуту: это пять секунд вдох, затем пять секунд выдох", — объяснила врач, пишет РИА Новости.

По словам кардиолога, упражнение включает внутреннюю систему регуляции артериального давления через нервную систему. Важно, что для выполнения упражнения есть противопоказания.

"Не стоит самостоятельно пробовать глубокое диафрагмальное дыхание людям с нарушениями ритма сердца и проводимости, для которых свойственна низкая частота сердечных сокращений. А также людям, у которых бывает снижение пульса ниже 55 ударов в минуту в покое, и которые при этом плохо себя чувствуют", — сказала Мария Чайковская.

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