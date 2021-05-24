Диетологи рассказали, какие продукты необходимо включить в свой рацион после ковида. Экспертов цитирует индийская газета
Диетолог Прити Тяги считает, что после коронавирусной инфекции необходимо добавить в свой рацион как можно больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов. Помимо этого она рекомендует есть бобовые, йогурты, соленые огурцы и пить настойку из чайного гриба.
«Это поможет поддерживать стабильную микробиоту кишечника и повысить иммунитет. Просто следите, чтобы в вашем рационе было достаточно сложных углеводов. Рекомендую начинать свой день с горсти орехов и семян. Подойдут грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки и другие. Это даст телу заряд энергии и поможет сохранять ее в течение дня. А орехи, особенно грецкие — это отличный источник жирных кислот омега-3», - пояснила диетолог.
После ковида эксперты рекомендуют обратить внимание на продукты, которые богаты омега-3, селеном, цинком и витамином В. Такой состав, по мнению индийских врачей, поможет быстрее восстановить силы после болезни.
Доктор Рохини Патил советует не сразу возвращаться к привычному рациону и режиму питания после болезни. Медик рекомендует спать по восемь-девять часов в сутки, чтобы иммунная система как можно быстрее пришла в норму, пить больше жидкости и повременить с физическими нагрузками. Для восстановления естественного водного баланса в организме она рекомендует пить воду с семенами чиа и базиликом.
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