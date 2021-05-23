Летом хочется как можно больше времени проводить на улице, наслаждаясь теплом. Однако солнечные ванны могут быть опасны: помимо красивого загара на коже могут образоваться пигментные пятна, высыпания, ожоги. Кроме того, длительное пребывание на солнце увеличивает риск развития меланомы (злокачественной опухоли) в будущем.
Почему всем важно защищать свою кожу
Солнечные лучи можно разделить на несколько видов.
Первый - UVB-лучи (буква B - означает bronzing/burn, что переводится как "загар" и "ожог"). Именно им мы обязаны появлению красивого загара и некрасивых солнечных ожогов.
Второй тип — это UVA-лучи (где A - это ageing, переводится как "старение"). Такие лучи проникают в глубокие слои кожи и ускоряют процесс старения. Помимо этого, они могут вызвать аллергическую реакцию на солнце (покраснения, зуд, полиморфные высыпания) и стать причиной пигментации (мелазмы, темных пятен на коже).
UVA-лучи длинноволнового диапазона составляют 95% UV-лучей, которые достигают земной поверхности. Поэтому важно защищать кожу от солнца на протяжении всего года, даже в облачную погоду. Существуют также и IR-лучи (префикс означает "инфракрасное излучение"). Они менее опасны, чем UV, однако могут ускорить фотостарение.
UVВ и UVA-лучи провоцируют изменения на клеточном уровне, а их многократное воздействие на кожу может запустить развитие онкологических заболеваний. Повреждения кожи могут предотвратить солнцезащитные кремы с высокой степенью защиты от UVB-лучей (SPF 50+). Важно, чтобы средство также защищало от UVA-лучей.
Выбираем надежный солнцезащитный крем
На упаковках защитных кремов, лосьонов и других средств можно встретить различные аббревиатуры:
- SPF означает степень защиты от UVB-лучей;
- PPD означает степень защиты от UVA-лучей;
- Логотип UVA на средстве подтверждает, что уровень защиты от UVA соответсвует требованиям Европейской косметической ассоциации.
— Солнцезащитные кремы, в идеале, должны быть против двух видов лучей. На это надо обращать внимание в первую очередь. Что касается детей, то при покупке крема надо обязательно смотреть, с какого возраста разрешено солнцезащитное средство. Лучше всего, если это будут фармацевтические, а не косметологические препараты. Медицинские солнцезащитные средства проходят исследования, в ходе которых выясняют, как они влияют на детей. Например, существуют марки, которые можно покупать и для шестимесячных малышей. Взрослые кремы могут содержать какие-либо консерванты и отдушки, которые не подходят для детской кожи, - рассказала "Доктору Питеру" врач-педиатр, аллерголог Ольга Лавринова.
Солнцезащитное средство нужно выбирать, ориентируясь на тип вашей кожи (тонкая светлая или чувствительная кожа хуже всего реагирует на солнце, для такого типа производители разрабатывают специальные линейки); возраст (доказано, что у людей до 30-35 лет кожа гораздо лучше может защитить себя от вредных лучей), ваш образ жизни и индекс ультрафиолета в регионе.
Чтобы уберечь лицо и тело от агрессивного солнца, старайтесь долго не находиться под его лучами без защиты. Самое опасное время - с 11 до 15 часов. Маленьким детям под прямыми солнечными лучами находиться вообще нельзя, особенно - без головного убора и специального крема.
Помимо солнцезащитных средств, спасайтесь с помощью очков, головного убора, светлой одежды из натуральных тканей. Если долго находитесь на улице в ясную погоду, наносите защитный крем заново - то же самое нужно сделать и после купания.
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