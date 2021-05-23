Летом хочется как можно больше времени проводить на улице, наслаждаясь теплом. Однако солнечные ванны могут быть опасны: помимо красивого загара на коже могут образоваться пигментные пятна, высыпания, ожоги. Кроме того, длительное пребывание на солнце увеличивает риск развития меланомы (злокачественной опухоли) в будущем.

Почему всем важно защищать свою кожу

Солнечные лучи можно разделить на несколько видов.

Первый - UVB-лучи (буква B - означает bronzing/burn, что переводится как "загар" и "ожог"). Именно им мы обязаны появлению красивого загара и некрасивых солнечных ожогов.

Второй тип — это UVA-лучи (где A - это ageing, переводится как "старение"). Такие лучи проникают в глубокие слои кожи и ускоряют процесс старения. Помимо этого, они могут вызвать аллергическую реакцию на солнце (покраснения, зуд, полиморфные высыпания) и стать причиной пигментации (мелазмы, темных пятен на коже).

UVA-лучи длинноволнового диапазона составляют 95% UV-лучей, которые достигают земной поверхности. Поэтому важно защищать кожу от солнца на протяжении всего года, даже в облачную погоду. Существуют также и IR-лучи (префикс означает "инфракрасное излучение"). Они менее опасны, чем UV, однако могут ускорить фотостарение.