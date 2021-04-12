Офтальмолог рассказала, как солнцезащитные очки вредят глазам

Офтальмолог рассказала, как солнцезащитные очки вредят глазам12:30, 18.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Некачественные солнцезащитные очки не только не защитят ваши глаза, но могут им даже навредить, говорит врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Эксперт рассказала, как выбрать надежные солнцезащитные очки и почему важно защищать глаза как детям, так и взрослым.
Солнцезащитные очки будут совершенно бесполезны, если в линзах не будет достаточно качественных фильтров, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения.
«Линза очковая должна иметь покрытие, которое защищает от ультрафиолетовых лучей и если оно некачественное, или полностью отсутствует, а линза при этом имеет темный цвет, то очки могут быть вредными. Темная линза уменьшает световой поток, который попадает внутрь глаза, под ней зрачок расширяется, и если линза не имеет ультрафиолетовой защиты, то излучение может негативно воздействовать на роговицу глаза, хрусталик и сетчатку», - пояснила эксперт телеканалу "Звезда".
Если вы носите "вредные" очки, то это может привести к катаракте, ожогам и дистрофическим изменениям сетчатки, а также повредить ростковый слой роговицы. Помимо этого, длительное ношение некачественных очков увеличивает риски развития различный глазных заболеваний, уточнила Татьяна Шилова.
Чтобы уберечь глаза, покупайте качественные солнцезащитные очки. Сделать это можно в специальных салонах оптики. По словам Татьяны Шиловой, важно обратить внимание и на цвет аксессуара: желательно, чтобы он был коричневым или серым. Маркировка UV400 на дужках дает гарантии того, что очки с пластиковыми линзами защищают от ультрафиолетовых лучей, подытожила эксперт.
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Защищать глаза от солнца нужно начинать еще весной, до того момента, как солнце станет агрессивным. Ученые выяснили, что наибольший вред оно наносит утром – около 9 часов и днем – в 14-15 часов.
Самая активная и опасная для хрусталика и сетчатки глаза - невидимая ультрафиолетовая часть солнечного излучения. Переизбыток мягкого ультрафиолета А (UVA) может даже стать причиной весеннего катара, который проявляется слезоточивостью, покраснением. Эти неприятные симптомы могут сигнализировать о начале серьезной болезни глаз, например, солнечного ретинита - воспаления сетчатки, вызванного воздействием на нее прямого солнечного света.
Жесткий ультрафиолет В (UVB) особенно вреден для роговицы. Особую опасность он представляет в горах, также повредить роговицу можно при электросварке и под воздействием бактерицидных ламп. Помните, что глаза ребенка наиболее чувствительны к жесткому ультрафиолету: час малыша под солнцем равнозначен по вредности для глаз трем часам для взрослого человека.
Важно: риск ожога сетчатки глаз видимым спектром солнечного света (сине-фиолетовый, синий, сине-голубой) возрастает, когда вы находитесь у воды. Это касается как взрослых, так и детей. Помимо этого, вред от солнца имеет накопительный эффект, поэтому нельзя считать, что разовое поражение глаз никак не отразиться в будущем на вашем здоровье.
Очки остаются единственным надежным способом защиты глаз. Цвет линз может быть не только темным: при желании можно купить оранжевые, желтые, зеленоватые очки. Откажитесь от голубых или фиолетовых цветов. И обязательно купите очки ребенку.
Софья Хромова
© Доктор Питер
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