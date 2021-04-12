Офтальмолог рассказала, как солнцезащитные очки вредят глазам

Некачественные солнцезащитные очки не только не защитят ваши глаза, но могут им даже навредить, говорит врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Эксперт рассказала, как выбрать надежные солнцезащитные очки и почему важно защищать глаза как детям, так и взрослым.

Солнцезащитные очки будут совершенно бесполезны, если в линзах не будет достаточно качественных фильтров, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

«Линза очковая должна иметь покрытие, которое защищает от ультрафиолетовых лучей и если оно некачественное, или полностью отсутствует, а линза при этом имеет темный цвет, то очки могут быть вредными. Темная линза уменьшает световой поток, который попадает внутрь глаза, под ней зрачок расширяется, и если линза не имеет ультрафиолетовой защиты, то излучение может негативно воздействовать на роговицу глаза, хрусталик и сетчатку», - пояснила эксперт телеканалу "Звезда".

Если вы носите "вредные" очки, то это может привести к катаракте, ожогам и дистрофическим изменениям сетчатки, а также повредить ростковый слой роговицы. Помимо этого, длительное ношение некачественных очков увеличивает риски развития различный глазных заболеваний, уточнила Татьяна Шилова.

Чтобы уберечь глаза, покупайте качественные солнцезащитные очки. Сделать это можно в специальных салонах оптики. По словам Татьяны Шиловой, важно обратить внимание и на цвет аксессуара: желательно, чтобы он был коричневым или серым. Маркировка UV400 на дужках дает гарантии того, что очки с пластиковыми линзами защищают от ультрафиолетовых лучей, подытожила эксперт.

Защищать глаза от солнца нужно начинать еще весной, до того момента, как солнце станет агрессивным. Ученые выяснили, что наибольший вред оно наносит утром – около 9 часов и днем – в 14-15 часов.

Самая активная и опасная для хрусталика и сетчатки глаза - невидимая ультрафиолетовая часть солнечного излучения. Переизбыток мягкого ультрафиолета А (UVA) может даже стать причиной весеннего катара, который проявляется слезоточивостью, покраснением. Эти неприятные симптомы могут сигнализировать о начале серьезной болезни глаз, например, солнечного ретинита - воспаления сетчатки, вызванного воздействием на нее прямого солнечного света.

Жесткий ультрафиолет В (UVB) особенно вреден для роговицы. Особую опасность он представляет в горах, также повредить роговицу можно при электросварке и под воздействием бактерицидных ламп. Помните, что глаза ребенка наиболее чувствительны к жесткому ультрафиолету: час малыша под солнцем равнозначен по вредности для глаз трем часам для взрослого человека.

Важно: риск ожога сетчатки глаз видимым спектром солнечного света (сине-фиолетовый, синий, сине-голубой) возрастает, когда вы находитесь у воды. Это касается как взрослых, так и детей. Помимо этого, вред от солнца имеет накопительный эффект, поэтому нельзя считать, что разовое поражение глаз никак не отразиться в будущем на вашем здоровье.

Очки остаются единственным надежным способом защиты глаз. Цвет линз может быть не только темным: при желании можно купить оранжевые, желтые, зеленоватые очки. Откажитесь от голубых или фиолетовых цветов. И обязательно купите очки ребенку.

Софья Хромова

© Доктор Питер