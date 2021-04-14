Склонность к случайному сексу можно распознать по голосу: новое открытие ученых

Наш голос может не только выразить наше текущее эмоциональное состояние, но и рассказать о нас как о человеке.

Ученые Геттингенского университета обнаружили, что высота голоса отражает различные аспекты личности. Результататы исследования опубликованы в Journal of Research in Personality

«Даже если мы слышим только голос - например, по телефону - мы довольно быстро узнаем, говорим ли мы с мужчиной, женщиной, ребенком или пожилым человеком. Мы замечаем, дружелюбно настроен человек или злится, грустный он, веселый или, может быть, нервничает. Мы также начинаем делать предположения, можно ли ему доверять и пытается ли он как-то «давить», - объясняет автор исследования доктор Юлия Стерн.

Исследователи проанализировали данные более 2000 человек. Участников попросили заполнить анкеты, в которых надо было оценить свои личностные качества. Затем ученые проанализировали записанные голоса людей с помощью компьютерной программы, чтобы оценить высоту звука каждого говорящего. Отмечается, что впервые в исследовании использовалась объективная цифровая мера высоты звука вместо субъективных оценок, таких как «высокий» или «низкий».

Анализ данных показал, что люди с реально низким голосом «более доминирующие, более экстравертные и более социосексуальные, то есть их больше интересует случайный секс», - сообщает Геттингенский университет. Это касается как женщин, так и мужчин.

Однако взаимосвязь между высотой голоса и другими личностными качествами, такими как общительность, эмоциональная устойчивость, тревожность, сознательность или открытость, оказалась менее выраженной. Возможно, эти свойства личности вообще никак не выражаются в голосе – их может иметь как человек с высоким, так и с низким голосом.

«Нашей главной задачей было выяснить, связан ли голос и личные качества человека. Результаты показывают, что люди действительно выражают некоторые аспекты своей личности при помощью голоса», - резюмирует Юлия Стерн.

Чтобы голос был красивым и ровным, надо научиться правильному дыханию, когда вибрация идет от диафрагмы. Упражнения, контролирующие уровень использования диафрагмы, помогут подобрать индивидуальный голосовой режим. Для этого нужно найти всего лишь несколько минут в день. Кстати, для разработки голоса - особенно, тем, кто много говорит, эксперты советуют лаять по утрам. Это отлично разогревает связки и подготавливает их к дневной нагрузке.

Анна Майская

© Доктор Питер