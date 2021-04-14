"Результаты удивляют": Ученые выяснили, на какой крик люди реагируют лучше всего

Люди могут кричать в шести эмоциональных измерениях - испытывая гнев, страх, боль, удовольствие, грусть и восторг. Это отличает нас от приматов, которые резко "повышают голос" только для выражения гнева и страха. Судя по этой эволюционной цепочке, негативно окрашенный крик должен больше "цеплять" человека, но на самом деле, это не так. Результаты исследования опубликовали норвежские ученые.

«Люди, как и другие приматы, громким голосом предупреждают об опасности, но только человек кричит, чтобы выразить положительные эмоции, такие как восторженная радость и крайняя степень удовольствия», - говорит доцент кафедры психологии Университета Осло Саша Фрюхольц, ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology, сообщает CNN.

Но оказалось, что человек лучше других "обрабатывает" вовсе не тревожные крики страха и боли. Как показало исследование, люди лучше и быстрее реагируют на крики восторга или удовольствия.

«Результаты нашего исследования удивительны, - сказал Фрюхольц. - Предполагалось, что когнитивная система (система познания) человека, как и других приматов, настроена на обнаружение сигналов опасности и угрозы в окружающей среде, и является одним из механизмов выживания. Но, похоже, люди теперь воспринимают крик иначе и это - важный эволюционный шаг».

Исследователи провели эксперименты с группами добровольцев, которые слушали разные крики людей. В это время их мозг сканировали при помощи аппаратов фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии). Оказалось, мозг человека быстрее и точнее "обрабатывает" позитивные крики, чем тревожные.

"Людям приходится иметь дело с более сложными социальными сигналами и ситуациями, чем другим приматам. Например, в семейной жизни и общаясь в разных социальных группах, люди чаще слышат крики восторга, радости и удивления, чем страха, - сказал Фрюхольц. - Так что приоритет в восприятии ярких эмоций у людей изменился".

Ранее психолог из Университета Эмори в Атланте и исследователь крика Гарольд Гузулес выяснил, что лучше других распознают разные эмоции, выраженные криком, люди с развитой способностью к эмпатии - чаще это женщины.