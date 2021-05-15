Причины, почему идет кровь из носа, могут быть от пустяковых до угрожающих здоровью, когда даже требуется немедленная госпитализация.
При кровотечении, вызванном травмой или механическим повреждением полости носа, может быть очень много крови. Это связано с тем, что при так называемом переднем кровотечении повреждается зона, где находится большое количество мелких сосудов, покрытых тонкой слизистой оболочкой. Такое кровотечение чаще можно остановить самостоятельно - нужно срочно принять вертикальное положение, наклонить голову вперед, приложить холод к травмированной области.
Кровотечение из носа могут быть местными и вызваны воспалительными заболеваниями полости носа. Это синуситы, аллергический ринит, атрофический ринит, искривление перегородки носа и так далее. Также к местным причинам относятся ит опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух.
"Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа", — пояснила "
Кровотечение из носа у детей часто бывает вызвано инородным телом: они засовывают в нос мелкие предметы, сначала боятся сообщить об этом родителям, а потом забывают о том, что произошло. Не следует доставать инородное тело самостоятельно – это очень рискованно, поскольку оно может продвинуться в дыхательные пути и вызвать удушье. Для его извлечения следует срочно обратиться к лор-врачу.
Другими причинами кровотечения из носа могут быть также:
- слишком сухой воздух в помещении, из-за которого возникает пересыхание слизистых оболочек,
- высокие физические нагрузки,
- нервные стрессы, срывы, переутомление,
- перегрев, солнечный или тепловой удар,
- повышенная выработка женских гормонов в период менструации, беременности,
- эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации — викарная менструация.
Если кровь идет из носа без видимой причины, это должно насторожить человека. Вызвать его могут гипертония, атеросклероз сосудов и даже пороки развития сердца.
"Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания", — добавила врач.
Крайне опасным считается заднеее носовое кровотечение, когда кровоточат достаточно крупные сосуды глубоких отделов носовой полости. Из-за большого диаметра сосудов заднее носовое кровотечение часто бывает массивным и может представлять угрозу для жизни больного. Такие кровотечения практически никогда не останавливаются самостоятельно.
Длительное кровотечение может спровоцировать предобморочное и обморочное состояния - бледность кожи, холодный пот, слабый и частый пульс, падение артериального давления. Вытекание крови из носа струей, без сгустков требует срочного вызова бригады скорой медицинской помощи и немедленной госпитализации.
© ДокторПитер
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