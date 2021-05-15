Причины, почему идет кровь из носа, могут быть от пустяковых до угрожающих здоровью, когда даже требуется немедленная госпитализация.

При кровотечении, вызванном травмой или механическим повреждением полости носа, может быть очень много крови. Это связано с тем, что при так называемом переднем кровотечении повреждается зона, где находится большое количество мелких сосудов, покрытых тонкой слизистой оболочкой. Такое кровотечение чаще можно остановить самостоятельно - нужно срочно принять вертикальное положение, наклонить голову вперед, приложить холод к травмированной области.

Кровотечение из носа могут быть местными и вызваны воспалительными заболеваниями полости носа. Это синуситы, аллергический ринит, атрофический ринит, искривление перегородки носа и так далее. Также к местным причинам относятся ит опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух.

"Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа", — пояснила " Пятому каналу " кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

Кровотечение из носа у детей часто бывает вызвано инородным телом: они засовывают в нос мелкие предметы, сначала боятся сообщить об этом родителям, а потом забывают о том, что произошло. Не следует доставать инородное тело самостоятельно – это очень рискованно, поскольку оно может продвинуться в дыхательные пути и вызвать удушье. Для его извлечения следует срочно обратиться к лор-врачу.