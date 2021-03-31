Вернуть запахи поможет базилик. Последствия потери обоняния из-за COVID-19 назвал врач-лор

Потеря обоняния и вкуса у заразившихся коронавирусом - один из самых распространенных симптомов. Но может быть и так, что даже после выздоровления запахи не возвращаются. Врач-лор объяснил, насколько это серьезно, и что делать в такой ситуации.

Восстановление обоняния и вкуса после перенесенного ковида происходит в течение месяца. Но бывают исключения. Если нормальное восприятие запахов не возвращается, стоит обратиться к врачу, поскольку есть две причины этого состояния. Если снижение обоняния связано с проблемами слизистой оболочки полости носа, то помочь пациенту можно и нужно. Но могут возникнуть и более серьезные нарушения.

"У снижения обоняния также есть так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга. Помочь здесь крайне сложно", – рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Для установления первопричины аносмии (потери обоняния) врач осмотрит ЛОР-органы - носоглотку и полость носа, а также может назначить обследования, в том числе рентгенологические и томографические методы визуализации головного мозга.

Вернуть запахи можно и самостоятельно, "тренируя" свой нос. Для этого нужно вдыхать различные ароматы. Но они ни в коем случае не должны быть резкими и слишком яркими. Исключены духи, уксус и нашатырь. Они могут травмировать слизистую. Эффект дадут эфирные масла. Особенно хорош для тренировки обонятельных рецепторов запах базилика. Он очень стойкий и способен восстанавливать обонятельные луковицы, говорит врач. Причем, не обязательно бежать в магазин за свежим базиликом, можно приобрести специальное эфирное масло с его запахом.

"Запах базилика не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов 3‒4 раза в день", – посоветовал Зайцев.

Отсутствие обоняния очень опасное состояние, предупреждает отоларинголог, и может привести к серьезным последствиям. Во-первых, человек со сниженным обонянием может не "услышать" опасные запахи - газа или дыма, и это может стать угрозой для жизни. Во-вторых, жизнь без запахов и вкусов, ухудшает психоэмоциональное состояние человека. Постепенно может развиваться состояние депрессии, угнетенного духа, когда нет тяги к жизни, предостерег Зайцев.