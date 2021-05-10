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Психотерапия

Хватит мямлить: пять способов перестать сомневаться и начать жить

21:16, 10.05.2021   / 0 комментариев ↓
О причинах нерешительности, страхе принимать решения, психологи говорят, что все это – родом из детства. Но, став взрослым, признаться, что вы просто боитесь брать на себя ответственность, недостаточно. Надо еще научиться с этим справляться. Как стать более решительным – пять эффективных шагов предложила петербургский психолог.

pixabay
pixabay

- Нерешительность может быть следствием деспотичного воспитания, - говорит психолог и блогер Елизавета Слюсарева. - Когда волю ребёнка подавляет мамочка-наседка (или папочка, бывает и такое), которая не дает ребёнку разгуляться в плане самостоятельного принятия решений. В итоге, вырастая, в определённый момент человек понимает, что надо принять решение, взять ответственность на себя... но - не может.

Психолог отмечает, что справиться с проблемой нерешительности и нежелания взять на себя ответственность можно, если хотя бы попытаться сделать пять простых, но эффективных шагов.

1. Не переоценивайте последствия

- Любая неудача лучше промедления, - советует психолог. - Или если желаете – лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. Любой человек, которого вы считаете богаче, счастливее, любимее, успешнее – ближе к этим двум истинам значительно. Поэтому просто примите хоть какое-то решение, которое вы откладывали – позвоните родителям, встретьтесь с другом, поговорите по душам с тем, с кем назрел конфликт. А может, и билеты прямо сейчас купите, и отправляйтесь туда, куда давно хотели. При желании все попутные проблемы (или отговорки) – решаемы. 

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2. Боитесь? Делайте

Человек, идущий на страх, развивается, говорит психолог.
- Самое большое удовольствие мы получаем от того, чего раньше боялись. Наш мозг чуточку больше ценит то, что мы добыли через стресс. Преодолевать себя приятно. Попробуйте, - рекомендует Елизавета Слюсарева.

3. Задайте вопрос самому себе

- Каждый раз, когда нужно принять решение, спрашивайте: «Как бы я поступил (а), если бы был (а) на 100% уверен (а), что у меня получится?» Слушайте себя и действуйте так, как ответили. Постепенно у вас действительно начнет получаться многое из того, за что вы будете браться, - говорит эксперт.

4. Дайте себе право на ошибку

- Самый распространенный страх, который способствует формированию нерешительности – страх перед неудачей. Чтобы от него избавиться, нужно осознать, что без неудач и ошибок жизнь человека не бывает, и что неудача – не повод для самобичевания, а «обратная связь», - отмечает психолог. - Относитесь к неудачам как к  опыту, из которого можно получить новое руководство к действию.

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5. Нерешительность не делает нас слабыми или неудачниками

- Если в принятии сложных решений вам трудно, воспользуйтесь «автоматическим-принимателем-решений» или обыкновенной монеткой, - рекомендует Елизавета. - На самом деле это хороший тест для понимания собственных желаний. Если вам не понравится ответ монетки, вы в любом случае ее перекинете. Хотя тогда и кидать уже ничего не надо - и так понятно, чего вы хотите.

© Доктор Питер

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