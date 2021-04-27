Стоит ли отказываться от мяса, выяснили ученые

Ученые Университета Глазго сравнили показатели состояния организма у вегетарианцев и мясоедов. У более 150 тысяч британцев, придерживающихся кардинально противоположных принципов питания, оценивались анализы мочи и показатели крови - в том числе уровни глюкозы и холестерина, а также биомаркеры функций почек и печени. Результаты оказались неожиданными и заставляют задуматься, считают авторы исследования.

Исследование о показателях здоровья - биомаркерах - вегетарианцев и мясоедов было представлено на ежегодном Европейском конгрессе, где обсуждаются проблемы ожирения, сообщает издание News Medical, публикующее исследования в области медицины и биологии.

Биомаркер - характеристика, которая используется в качестве индикатора состояния всего организма. Этот показатель может говорить о риске развития рака, сердечно-сосудистых и хронических заболеваний, здоровье печени, костей и суставов, а также функции почек, и широко используется для оценки влияния диет на здоровье.

Ученые проанализировали данные 177 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет - тех, кто ест любое мясо и вегетарианцев, исключивших из питания красное мясо, птицу и рыбу. У участников исследования оценили 19 показателей крови и мочи. Оказалось, что у вегетарианцев результаты по 13 биомаркерам оказались лучше, чем у мясоедов - в том числе, уровни "плохого" холестерина, аполипопротеина A и В, которые показывают возможные патологии сердечно-сосудистой системы, маркеры функции печени, указывающие на воспаление или повреждение клеток и так далее.

Но при этом обнаружилось, что у вегетарианцев был низким уровень "хорошего" холестерина, наблюдались дефицит витамина D и кальция, а также отмечен более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и белка цистатина-С (говорящем о состоянии почек).

«Результаты исследования заставляют задуматься, - говорит Карлос Селис-Моралес из Университета Глазго. - Помимо отказа от красного и обработанного мяса, которые связаны с сердечными заболеваниями и некоторыми видами рака, люди, соблюдающие вегетарианскую диету, едят больше овощей, фруктов и орехов, которые содержат питательные вещества, клетчатку и другие потенциально полезные соединения. Эти различия в питании могут объяснить, почему вегетарианцы имеют более низкие уровни биомаркеров заболеваний, которые могут привести к повреждению клеток и хроническим недугам".

Авторы исследования отмечают, что оно было "наблюдательным", поэтому уверенно говорить о прямой зависимости диеты и здоровья пока нельзя. Также ученые обращают внимание на то, что оценивались анализы участников только единожды, а показатели могут колебаться в зависимости от факторов, не связанных с диетой - образа жизни и сопутствующих заболеваний.

© Доктор Питер