«Черный гриб»: врачи предупредили о новом опасном постковидном осложнении

Вспышка COVID-19 в Индии спровоцировала «цунами» мукормикоза - смертельно опасного грибкового заболевания. Так называемый «черный гриб» поражает выздоровевших от коронавирусной инфекции, может распространяться через кровоток и поражать различные органы, включая легкие, мозг, почки, селезенку, сердце.

Грозные последствия: потеря речи, зрения и паралич половины тела

- Мукормикоз - это еще один «подарок» от SARS-CoV-2, который перевел мукормикоз из группы очень редких инфекций в разряд часто встречающихся, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук, 11 лет живущий и работающий в индийском городе Мумбаи. - Мукормикоз чаще всего поражает выздоровевших от коронавирусной инфекции диабетиков, которые во время лечения длительно получали большие дозы стероидов. Но не только! Мукормикоз наиболее распространен среди людей с ослабленным иммунитетом, у пациентов с плохо контролируемым диабетом (особенно при наличии кетоацидоза) и у пациентов, принимающих железосодержащий препарат.

Мукормикоз – грибковая инфекция, вызываемая грибками Mucorales, которая, по словам профессора Кухарчука, все чаще становится постковидным оппортунистическим инфекционным осложнением.

Заболевание характеризуется тем, что внутри и вокруг кровеносных сосудов растет «паутина», представляющая собой длинную ветвящуюся нитевидную структуру грибка.

- Мукормикоз поражает челюстно-лицевые пазухи, головной мозг, глаза, кости, кожу, желудочно-кишечный тракт и легкие. При мукормикозе происходит инвазия (проникновение) грибков в кровеносные сосуды, что вызывает образование тромбов и некротическую гибель окружающих тканей из-за потери кровоснабжения, - рассказывает профессор Александр Кухарчук. - Рино-церебральный мукоромикоз обычно протекает крайне тяжело и часто заканчивается смертельным исходом, если его не диагностировать на ранних этапах. Некротические поражения появляются на слизистой оболочке носа или на небе.

Сосудистое вторжение «грибка» приводит к прогрессирующему некрозу тканей, который может поразить носовую перегородку, небо и кости, окружающие орбиту или синусы, рассказывает врач. Симптомы включают локальную боль, лихорадку, флегмону орбиты, проптоз (выпячивание глазного яблока), офтальмоплегию (паралич мышц глаза), потерю зрения, гнойные выделения из носа и некроз слизистой оболочки. Прогрессирующее распространение грибка заканчивается некрозом ткани головного мозга, тромбозом синусов, судорогами, афазией (потеря речи) или гемиплегией (паралич половины тела).

Второй раунд мучений

В Индии за последние сутки выявили 412,4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель стал рекордным для страны с начала пандемии. Летальная статистика в Индии также устанавливает антирекорды - за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 3 980 человек. Коронавирусная буря принесла с собой и новую напасть. Вот что пишут индийские врачи о «черном грибе».

Старший ЛОР-хирург доктор Навин Патель (штат Гуджират): «Происходит цунами мукормикоза, которое угрожает жизням пациентов, спасенных от COVID-19. Необходимо рационализировать безудержное использование стероидов во время пандемии короны. Больные страдают от второго раунда мучений, включающих изнурительную боль, 20-30% теряют зрение, семьи тратят на лечение от 5 до 30 лак рупий (от 7000 до 40000 долларов), и все же большой процент пациентов умирает от грибковой инфекции».

Специалист по инфекционным заболеваниям, доктор Атул Патель, который участвует в национальном исследовании мукормикоза во время пандемии COVID-19: «В настоящее время в больницу «Стерлинг» госпитализировано 11 пациентов. Один из них – 34-летний молодой человек, потерявший один глаз после того, как грибок поразил его глаза. Он едва оправился от COVID-19. Это жестокий двойной удар».

Ветеран челюстно-лицевой хирургии, доктор Мадан Капре: «Все типы мукормикоза (синоназальный, глазничный и носоротовой) увеличиваются у пациентов, перенесших COVID-19».

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Ашвини Таяде: «Идет дождь из мукора. Действительно больно видеть страдания молодых и пожилых людей. Люди проигрывают битву за постCOVID-19».

Доктор Рамакришна Шеной, профессор и заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии в стоматологическом колледже VSPM: «Многие лекарства, которые вводят серьезно инфицированным пациентам во время COVID-19, спасают жизнь, но могут вызывать рост грибка, который затем распространяться на пазухи лицевых костей, такие как верхнечелюстные пазухи, решетчатые пазухи, лобные пазухи, и вызывает обширное разрушение и обезображивание тканей лица».

В городе Нагпур, расположенном в центральной Индии, по сообщениям местных СМИ, «восемь пациентов прооперированы по поводу смертельного грибкового мукормикоза в ведущей больнице города за последние 48 часов. По крайней мере половина из них потеряли зрение на всю жизнь».

По словам профессора Александра Кухарчука, наихудшим вариантом является мукормикоз носо-ротовой области, который начинается в носовых пазухах и очень быстро распространяется в лицевые кости и головной мозг. Люди теряют зубы, глаза, челюсть и другие кости, если эту инфекцию не лечить вовремя. Нередко мукормикоз начинается с зубной боли и пациенты обращаются к стоматологу, который не находит никаких причин, вызывающих эту боль. «Черный гриб», вызывающий мукормикоз, распространен по всему миру, предупреждает врач.

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