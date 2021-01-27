В Эстонии предлагают лечить COVID-19 молоком беременных коров

Молоко беременных коров содержит антитела к коронавирусу, заявляют разработчики «антиковидного» спрея для носа. Препарат уже продается в эстонских аптеках.

Концепцией и разработкой препарата занимались сотрудники Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и Института ветеринарной медицины и животноводства. Согласно опубликованным данным, спрей для носа был произведен из молока беременных коров, которым вводили спайковый белок коронавируса. Производитель утверждает, что после этого организм коров стал вырабатывать антитела, которые содержатся в предлагаемом препарате, сообщает РИА Новости.

Разработчики указывают, что спрей «является продуктом природного происхождения, который содержит антитела к коронавирусу, получаемые из молозива коров».

Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни, а также снабжения его большим количеством антител для формирования иммунитета.

В аптечной сети, которая уже начала реализацию данного препарата, подчеркивают, что спрей для носа не является лекарственным средством, не заменяет вакцинацию и ношение маски, а выступает лишь в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения коронавируса. Средство противопоказано тем, у кого есть аллергия на молочный белок.