В Турции создали спрей, уничтожающий коронавирус за 60 секунд

Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который уничтожает COVID-19 на мягких тканях в течение одной минуты. Также ученые заявили, что разработка не вредит эпителиальным клеткам на слизистых оболочках и оказывает лечебное действие.

Назальный спрей под названием Genoxyn убивает коронавирус за 60 секунд, о новой разработке пишет газета Daily Sabah. Лекарство разработали 3 турецких ученых: профессор Шехим Гюльсюн Темель и доктора Ахмет Юмит Сабанджи и Гюнейт Озакин. Исследования начались еще до пандемии коронавируса.

"Мы доказали, что препарат обладает антибактериальным действием, а после начала пандемии задумались о том, сможем ли мы его задействовать в борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на мягких тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", - пояснил Сабанджи.

Еще одно преимущество спрея - он не повреждает слизистую оболочку носа. "Более того, мы доказали, что он оказывает лечебное действие на клетки. Следовательно, лекарство безопасно в использовании", - сказала профессор Шехим Гюльсюн Темель.

Ученые при помощи нанотехнологий усовершенствовали изначальную формулу спрея. По словам экспертов, теперь он показывает более высокую эффективность и может использоваться не только при борьбе с COVID-19, но и против других грибков и бактерий.